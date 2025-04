Ile Maurice: Engagement en faveur de l'égalité des genres

À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, Absa Bank (Mauritius) Limited a réaffirmé son engagement en faveur de l'égalité des sexes en organisant un événement panafricain de haut niveau sous le thème «De la sensibilisation à l'action : accélérer l'égalité des genres en milieu professionnel».

La rencontre, tenue au Royal Green Wellness Resort à Moka le 27 mars, a réuni des cadres du groupe Absa, la ministre des Services financiers et de la Planification économique, Jyoti Jeetun, ainsi que plusieurs intervenants issus du monde financier. Une table ronde, animée par des figures de proue de l'industrie, dont Zanele Mlangeni (Absa Group CIB), Hélène Echevin (C-Care Group) et Aruna Radhakeesoon (Absa Maurice), a exploré des stratégies concrètes pour promouvoir l'inclusion et le leadership féminin dans le secteur bancaire.

Absa Mauritius, qui affiche déjà une composition de 59 % de femmes dans ses effectifs et plus de 30 % de femmes au sein de son conseil d'administration, a mis en avant ses initiatives internes comme le réseau Bank on Women et le programme Absa Women Forward, qui vise à accompagner les entrepreneures.«La diversité et l'inclusion sont au coeur de nos opérations. Notre engagement est manifeste à travers nos actions locales et panafricaines», a déclaré Ravin Dajee, directeur général de la banque. Il a souligné que ces efforts visent non seulement à favoriser l'épanouissement des femmes, mais aussi à stimuler la croissance économique.

Absa s'appuie également sur des partenariats, du mentorat et un leadership inclusif pour créer un environnement propice à la réussite des femmes, a précisé Zanele Mlangeni.

L'établissement bancaire entend poursuivre son rôle de catalyseur du changement en instaurant une culture inclusive et équitable au sein du secteur financier mauricien.