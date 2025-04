Algérie: Chlef - Mise à l'eau du navire 'Z'malet El-Emir Abdelkader' au port d'El Marsa

CHLEF — Le navire "Z'malet El- Emir Abdelkader", plus grand bateau de pêche professionnel du pays de type thonier senneur de fabrication algérienne, a été mis à l'eau dernièrement au port d'El Marsa, au Nord-ouest de la wilaya, a-t-on appris, mercredi, auprès de la direction locale de la pêche et de l'aquaculture.

Selon le directeur du secteur à Chlef, Hocine Melikeche, l'atelier de construction et de réparation navale d'El Marsa a réalisé, dernièrement, avec succès la mise à l'eau du plus grand navire de pêche de gros tonnage, à l'échelle nationale, fabriquée avec des compétences à 100% algériennes, au port d'El Marsa, dans l'attente du lancement des tests techniques nécessaires en vue de son entrée en service prévue "prochainement".

"Une commission ministérielle spéciale va effectuer une visite d'inspection de ce navire de pêche en haute mer de 42 m de long, en vue d'un contrôle de sécurité des conditions de navigation avant sa mise en service", a-t-il ajouté, notant que sa réalisation constitue une "valeur ajoutée" pour la flotte de pêche locale et une "contribution qualitative à l'activité de pêche hauturière, et partant, à la hausse de la production piscicole et la garantie de la sécurité alimentaire".

"Le taux d'intégration de cette opération est estimée à 85% concernant les matières premières et à 100% pour ce qui de la main d'oeuvre et de l'encadrement technique", a indiqué à l'APS le gérant de l'entreprise locale chargée de la construction de ce navire, Sofiane Moussaoui.

Sa bapteme du nom "Z'malet El- Emir Abdelkader", se veut un "honneur rendu à un symbole de la résistance et de l'Etat algérien moderne", a-t-il précisé.

S'agissant des spécificités techniques de ce navire de pêche en haute mer, le même responsable a fait savoir que ce bateau mesure 42 m de long et 10,5 m de large. Il est capable de naviguer pendant des périodes de 45 à 50 jours en mer, et compte des chambres froides d'une capacité de 50 tonnes, alors qu'il est doté d'une charge optimale pouvant aller jusqu'à 450 tonnes, en plus des réservoirs d'eau et de carburant.

Ce navire, dont l'entrée en service est prévue pour mai prochain, dispose aussi de moteurs de 2.500 chevaux, et compte un équipage de 25 à 35 marins de différents grades, selon la même source.