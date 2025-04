Algérie: Energie - M. Yassaâ reçoit une délégation parlementaire danoise

Alger — Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Energie, chargé des Energies renouvelables, Noureddine Yassaâ, a reçu, mercredi, une délégation de la commission des affaires européennes au Parlement danois, conduite par Brigitte Klintskov Jerkel, présidente de la commission, avec laquelle il a examiné les opportunités de coopération bilatérale dans le domaine des énergies nouvelles et renouvelables, indique un communiqué du ministère.

Cette rencontre s'est déroulée au siège du ministère en présence de ses cadres centraux, de représentants des groupes Sonatrach et Sonelgaz et de l'ambassadrice du Danemark en Algérie, Katrine From Hoyer, précise la même source.

La rencontre a permis de "procéder à un échanger de vues sur l'état et les perspectives de la coopération bilatérale entre les deux pays dans le domaine des énergies nouvelles et renouvelables, notamment les énergies éolienne et solaire et l'hydrogène vert" et d'"examiner les moyens de tirer parti de l'expertise danoise dans les domaines de la transition énergétique, de l'efficacité énergétique, du transfert de technologie, de la production d'ammoniac et du captage et stockage du carbone", selon le communiqué.

Les deux parties ont également examiné "les opportunités de coopération future entre les entreprises danoises et Sonatrach et Sonelgaz à travers des projets communs basés sur l'innovation technologique et la formation, dans le cadre de la politique de l'Algérie visant à diversifier les sources d'énergie et à réaliser un développement durable", ajoute la même source.

Dans ce cadre, le secrétaire d'Etat a présenté un exposé détaillé sur le programme national de développement des énergies renouvelables et de l'hydrogène vert, qui vise à produire ces énergies et à les exporter dans le cadre de partenariats gagnant-gagnant répondant aux défis climatiques et soutenant la transition énergétique tant au niveau national qu'international.

Pour sa part, l'ambassadrice du Danemark a réaffirmé l'intérêt porté par les entreprises énergétiques danoises à l'investissement en Algérie, réaffirmant l'engagement de son pays à accompagner l'Algérie dans ses efforts pour réaliser une transition énergétique "efficace et durable", conclut le communiqué.