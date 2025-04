Algérie: Solidarité nationale - 200 milliards de DA alloués aux programmes d'aide pour l'année 2025

Alger — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mme Soraya Mouloudji a tenu, mercredi, une réunion de coordination avec les cadres centraux de l'Agence de développement social (ADS), consacrée au suivi et à l'évaluation des programmes d'aide et des différents projets pour lesquels une enveloppe de 200 milliards de DA a été allouée au titre de l'année 2025, a indiqué un communiqué du ministère.

Cette réunion qui s'est déroulée en présence de l'inspecteur général chargé de la gestion des affaires de l'ADS et du chef de cabinet du ministère, s'inscrit dans le cadre de "la mise en oeuvre du programme du Président de la République dans son volet relatif au développement social et à la solidarité nationale à travers une stratégie visant à préserver les acquis sociaux et à dynamiser les mécanismes d'aide et d'accompagnement", a expliqué la même source.

Les programmes d'aide distribués après l'approbation du conseil d'orientation de l'ADS concernent "l'allocation forfaitaire de solidarité au profit de plus de 1,4 million de personnes parmi les catégories sociales vulnérables souffrant d'un handicap physique, tout en leur assurant une couverture sociale ainsi qu'aux ayants-droits", a souligné le ministère.

A cet égard, la ministre a instruit "de mobiliser 294 cellules de proximité de solidarité sur l'ensemble du territoire national, outre les agents de l'ADS, pour tenir les catégories concernées informées des procédures et modalités d'inscription pour bénéficier de l'allocation".

Il s'agit également de "l'activation de 17 cellules de proximité de solidarité pour porter leur nombre à 311 cellules, et de la création de 30 nouvelles autres d'ici 2025 pour atteindre 341 cellules d'ici la fin de l'année en cours", ce qui permettra "de générer 120 emplois directs, en plus de 232 en sus de 232 autres postes pour pourvoir les postes vacants enregistrés".

Parmi les recommandations de la réunion figurait "la nécessité d'accompagner la société civile pour contribuer au renforcement des efforts de l'Etat visant à développer la société et à atteindre le bien-être".

Un concours de recrutement "sera organisé ultérieurement pour les postes mentionnés, dans les spécialités de médecine générale et des sciences sociales".

Il sera également procédé à "la réalisation de 340 projets dans le cadre du programme de développement, dont 222 nouveaux projets au titre de l'année 2025, en soutien aux zones nécessitant des programmes de développement complémentaires", en sus "des projets d'infrastructures visant à faciliter l'accès aux services publics et à réduire les disparités régionales".

Parmi les projets prévus, ajoute la source, figurent "l'équipement et l'aménagement d'ateliers et de clubs pour enfants et les écoles coraniques, des activités génératrices de revenus au profit des femmes et des catégories vulnérables, le raccordement des familles et quartiers dans les zones reculées à l'éclairage public, à l'électricité, à l'énergie solaire, aux réseaux d'eau potable et à l'assainissement, en sus de l'aménagement urbain, l'ouverture de pistes, des ateliers et clubs scientifiques, culturels et récréatifs ainsi que des infrastructures sportives et de loisirs de proximité".

Le secteur prévoit, aussi, de "réaliser 892 ateliers dans le cadre du programme de travaux d'utilité publique à forte intensité de main d'oeuvre, offrant des perspectives prometteuses aux petits entrepreneurs et aux artisans au niveau local, et permettant la création de 8.833 postes d'emploi temporaire au profit des catégories sociales vulnérables sans qualification, en leur garantissant une couverture sociale ainsi qu'à leurs ayants droit pendant une année complète".

Lors de cette réunion, la ministre a instruit "d'accélérer l'opération de coordination entre les différents secteurs concernés par le versement de la prime de scolarité aux bénéficiaires, ainsi que la préparation anticipée des moyens logistiques et organisationnels, y compris l'interconnexion des bases de données sectorielles".

Mme Mouloudji a également ordonné "le lancement du processus de recrutement au niveau de l'ADS et des annexes régionales pour pourvoir les postes vacants conformément au plan de recrutement au titre de l'année 2025".

Elle a en outre insisté sur la nécessité de "concrétiser le programme de formation pour l'année 2025 au profit des agents de l'ADS, en vue de renforcer leurs capacités et compétences, de déterminer avec précision les besoins et les spécialités, et d'établir rigoureusement le calendrier annuel de répartition des sessions et modules de formation", outre "le suivi périodique sur le terrain des projets réalisés dans le cadre du programme de soutien au développement social et du programme des travaux d'utilité publique".

Par ailleurs, Mme Mouloudji a instruit "d'élaborer un rapport détaillé sur l'activation des cellules de proximité nouvellement créées, de définir des critères objectifs pour la répartition de 30 nouvelles cellules de proximité sur les wilayas concernées, de lancer la numérisation des programmes de développement social et des travaux d'utilité publique à forte intensité de main d'oeuvre, de poursuivre les opérations en cours et de concrétiser le plan relatif à la sécurisation du réseau interne dans le cadre de la stratégie nationale de sécurisation des systèmes d'information".

Elle a mis l'accent sur "l'accélération de l'attribution des affectations financières pour la réalisation de 892 projets dans le cadre du programme des travaux d'utilité publique à forte intensité de main d'oeuvre", mettant en avant l'importance de "consulter le partenaire social et d'ouvrir avec lui des canaux de dialogue concernant la révision de la convention collective de l'Agence qui enregistre des progrès notables dans son projet amendé".

Au terme de la réunion, la ministre a donné des instructions pour "veiller au renforcement des mécanismes de solidarité et de protection sociale de ces catégories pour leur autonomisation économique, en concrétisation du programme du président de la République et conformément à la Constitution de 2020".