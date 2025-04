Algérie: Souk Ahras - Une commission ministérielle s'enquiert de la situation des cultures agricoles dans la commune de Sedrata

Souk Ahras — Une commission déléguée par le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche s'est enquise, mercredi, de la situation prévalant dans la commune de Sedrata (Souk Ahras) en matière de cultures agricoles, a-t-on appris auprès du directeur des services agricoles (DSA), Abdelhakim Aïssat.

Cette visite, inscrite dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement pour le suivi de la situation agricole à travers les différentes wilayas du pays, intervient dans le contexte des défis climatiques actuels "impactant négativement les cultures agricoles dans la région de Sedrata", a ajouté le même responsable.

M Aïssat a précisé à l'APS que la commission ministérielle en question comprend des représentants de l'Institut national de protection des végétaux (INPV), de l'Institut technique des grandes cultures (ITGC) et de l'inspection phytosanitaire de la DSA de la wilaya de Souk Ahras.

Le même responsable a ajouté que les membres de la commission ont suivi, in situ, les différentes étapes de la production, depuis l'irrigation agricole jusqu'aux techniques de prévention des maladies végétales, s'enquérant, également, des besoins en engrais et en pesticides, et des préoccupations des agriculteurs de la région "afin de comprendre la nature des défis auxquels ils sont confrontés".

Il a fait savoir, dans ce contexte, que la commission élaborera "un rapport détaillé sur la situation ponctué par des conclusions, à soumettre au ministère concerné", avant de noter que ce rapport "contiendra des propositions pratiques pour minimiser les effets du changement climatique sur les cultures agricoles à Sedrata", ainsi que des "recommandations visant à renforcer les capacités techniques et matérielles des agriculteurs".

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la politique de l'Etat visant à "améliorer les conditions de l'agriculture locale par le lancement de projets de développement durable destinés à accroître la productivité et, partant, à assurer la sécurité alimentaire dans la région".

La commune de Sedrata figure parmi les plus importantes zones agricoles de la wilaya de Souk Ahras.

Sa plaine est constituée de terres fertiles propices à la production de céréales et de légumes de saison, en faisant une zone stratégique apte à soutenir la sécurité alimentaire localement et à l'échelle nationale, d'où l'intérêt d'accompagner les agriculteurs pour faire face aux défis climatiques et techniques.