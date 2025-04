Algérie: Santé - Réunion de coordination pour examiner les statuts particuliers et les régimes indemnitaires des fonctionnaires du secteur

Alger — Le ministre de la Santé, Abdelhak Saïhi a tenu une réunion de coordination avec les membres de la commission centrale installée pour l'examen des statuts particuliers et des régimes indemnitaires des fonctionnaires du secteur, a indiqué, mercredi, un communiqué du ministère.

La réunion a été tenue en vue de fixer les démarches pratiques à même d'assurer la concertation continue avec les partenaires sociaux et recueillir les propositions inhérentes à l'amélioration de ces régimes.

A cette occasion, le ministre a rappelé "les acquis importants contenus dans les nouveaux statuts particuliers, notamment en ce qui a trait aux augmentations des salaires des différentes catégories du secteur de la santé", sans omettre, a-t-il dit, "les efforts consentis par l'ensemble des intervenants".

Soulignant "l'importance capitale portée par le secteur pour la poursuite de l'amélioration des statuts particuliers et des régimes indemnitaires", le ministre a appelé les membres de la commission à "l'action de concertation, à travers l'examen minutieux des lacunes relevées et à recueillir les observations et les propositions susceptibles de contribuer à l'amélioration du parcours professionnel des personnels du secteur ".

Dans ce contexte, M. Saïhi a donné des orientations pour l'élaboration du calendrier des rencontres avec les syndicats agréés du secteur avec l'association des cadres du ministère et des experts de la fonction publique à l'enrichissement de ces textes dans le but de "recueillir toutes les observations et propositions dont un rapport détaillé sera soumis aux hautes autorités".

Ces rencontres s'inscrivent dans le cadre des concertations et des réunions bilatérales engagées par le ministère de la Santé avec les différents partenaires sociaux, a indiqué le communiqué, citant la tenue de 36 réunions ayant permis de rencontrer les représentants de 12 syndicats.

La même source a ajouté que le secrétaire général a écouté les préoccupations de 13 syndicats et tenu 11 séances bilatérales avec la commission chargée de recueillir les observations.

Les préoccupations soulevées par les partenaires sociaux lors de ces rencontres sont liées, entre autres, à la promotion, la révision de la carrière professionnelle, les indemnités, l'accès aux nouveaux grades et la protection juridique lors de l'exercice de la profession, outre des questions liées à l'activité syndicale.

Au terme de son intervention, le ministre a affirmé "l'engagement du ministère à privilégier la voie du dialogue et de la concertation constructive, afin de refléter la véritable volonté de promouvoir le parcours professionnel du personnel de la santé et d'améliorer les conditions socioprofessionnelles, et partant renforcer le système de santé et la qualité de la prise en charge du malade", conclut le document.