Congo-Brazzaville: Coopération au développement - Anne Marchal et Isidore Mvouba passent en revue les contributions de l'UE au Congo

L'ambassadeur de l'Union européenne (UE) au Congo, Anne Marchal, et le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, ont passé en revue, le 8 avril à Brazzaville, les contributions de cette institution dans le pays en matière de coopération au développement.

A l'issue de l'audience, la diplomate européenne s'est dit très honorée de savoir que le président de l'Assemblée nationale était au courant des grandes activités et des grands projets que l'UE mène en République du Congo. A titre d'exemple, Anne Marchal a cité la « Boucle de l'amitié » qui est une étude concernant la distribution de l'énergie non seulement pour le Congo-Brazzaville mais aussi pour le Congo-Kinshasa et l'enclave de Cabinda. Il s'agit, a-t-elle expliqué, de l'un des projets phares que cette institution offre dans le cadre du Global Gateway, qui est un programme européen en matière d'infrastructures.

« C'était ma première rencontre officielle avec le président de l'Assemblée nationale. J'ai aussi eu l'occasion de pouvoir parler de notre activité à Pointe-Noire sur le développement du port, surtout de la pêche industrielle et artisanale ; cela m'a aussi permis d'introduire des activités que nous avons sur la sécurité maritime dans le cadre du golfe de Guinée. Tous ces projets ne sont que l'un des aspects de notre portefeuille », a déclaré la cheffe de la délégation de l'UE à la presse.

Isidore Mvouba et son hôte ont également parlé de la coopération en matière des forêts et des parcs nationaux, du potentiel touristique du Congo-Brazzaville mais aussi des projets qui visent la jeunesse qui est le futur du Congo. Parmi ces projets, il y a le programme « Mosala » et autres activités de diplomatie publique à l'intention des jeunes congolais. « C'est tout à fait normal que l'Assemblée nationale s'intéresse à nos projets de coopération parce que ce sont des activités qui visent à améliorer la prospérité du Congo et à toucher les citoyens. Je pense que tous les élus sont toujours intéressés de savoir quelles sont les retombées d'une coopération pour leurs mandants. Je suis très fière de savoir que nous sommes présentes dans une grande partie du Congo, donc nous touchons beaucoup de citoyens peu importe là où ils se trouvent. Donc, c'est normal que les parlementaires cherchent à en savoir plus », a conclu Anne Marchal.