Gabon: Election présidentielle 2025 - Les Gabonais du Congo debout derrière Oligui

Les Gabonais résidant en République du Congo ont exprimé, le 9 avril à Brazzaville, leur soutien indéfectible au candidat à la présidentielle dans leur pays, Brice Clotaire Oligui Nguema.

A travers une déclaration lue par le coordonnateur du « Mouvement Oligui 2025 : ensemble pour le changement », Lamine Diop, la diaspora gabonaise établie au Congo a appelé ses compatriotes à voter massivement, le 12 avril, le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Ce choix, a déclaré Lamine, est justifié par le travail titanesque que ce candidat a réalisé en moins de deux ans de la transition.

La transition, a-t-il renchéri, a impulsé des réformes structurantes. Dans le domaine des infrastructures, a-t-il poursuivi, l'on peut noter la réhabilitation des voiries urbaines, l'achèvement de la voie de contournement, la construction de l'échangeur du camp De Gaulle ainsi que le monument de la libération.

En faveur de la jeunesse, a-t-il expliqué, la transition a créé 25000 emplois publics, initié le programme « Un Gabonais, un taxi » et relancé les bourses scolaires. « Sur le plan du développement local, on note la réhabilitation de nombreuses routes et la promotion des cadres locaux. Ces actions témoignent d'une gestion inclusive et d'un engagement sans faille pour le bien-être des Gabonais », a-t-il insisté avant d'affirmer que le candidat Oligui Nguema incarne l'unité nationale ; et c'est pourquoi, l'ensemble des partis politiques reconnait son approche démocratique fondée sur l'intégration et non sur l'exclusion.

Ainsi, a rappelé Lamine Diop, le « Mouvement Oligui 2025 : ensemble pour le changement » réaffirme son adhésion totale à la dynamique de refondation nationale initiée par le candidat Oligui ; s'engage à mobiliser sans relâche pour sa victoire le 12 avril et appelle tous les Gabonais, notamment ceux de la diaspora congolaise, à se joindre à la dynamique conduisant à un avenir prospère pour le Gabon.