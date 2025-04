Algérie: Championnat du pays de judo individuel et par équipes juniors filles et garçon - Début des épreuves à Oran

Oran — Les épreuves du championnat d'Algérie de judo individuel et par équipes junior (filles et garçons) ont débuté, jeudi à la salle omnisports du complexe sportif "Miloud Hadefi" d'Oran.

Cette manifestation sportive de trois jours, organisée par la Ligue oranaise de judo en collaboration avec la Fédération algérienne de judo et la Direction de la Jeunesse et des Sports d'Oran, verra la participation de 800 jeunes judokas des deux sexes représentants des clubs et associations de différentes régions du pays.

Plusieurs combats éliminatoires sont programmés pour cette première journée du championnat dans les catégories de poids de moins de 60kg, 66kg, 73kg garçons et de moins de 48kg, 50 kg, 57kg et 63 kg chez les filles, alors que la séance de l'après-midi (17h00) sera consacrée aux finales et la remise des médailles et diplômes aux lauréats.

Les épreuves se poursuivent vendredi 11 avril avec le déroulement des combats des catégories de poids de -81 kg, -90 kg, -100 et + 100 kg pour les garçons et de -73kg, -78kg et +78kg filles.

Ce championnat sera clôturé, samedi, avec le déroulement des épreuves par équipes filles et garçons. Les combats seront d'une durée de quatre minutes, avec repêchage au quart de finale.

"Ce championnat constituera une bonne préparation pour les athlètes de l'équipe nationale, en plus de détecter de nouveaux jeunes judokas susceptibles de renforcer la sélection nationale en prévision du championnat d'Afrique juniors, prévus le mois de juillet prochain à Luanda en Angola", a déclaré le directeur technique national de judo, Abdelmalek Aït Mouffok.