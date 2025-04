Algérie: Lancement de la phase finale de l'élection des membres du Parlement de l'enfant algérien (2025-2027)

Alger — La phase finale de l'élection des membres du Parlement de l'enfant algérien (2025-2027) a débuté, mercredi au CEM Haroun Errachid et au lycée El Idrissi à Alger, a indiqué un communiqué du ministère de l'Education nationale.

Présidant le lancement de cette phase, le ministre de l'Education nationale, M. Mohammed Seghir Sadaoui a précisé que l'organisation de cette élection qui a pour objectif de créer un Parlement de l'enfant algérien, composé d'une élite d'élèves des cycles de l'enseignement moyen et de l'enseignement secondaire général et technologique pour un mandat de deux (02) ans, s'inscrit dans le cadre de "la coopération conjointe entre le ministère de l'Education nationale et l'Assemblée populaire nationale (APN)".

Cette initiative, a-t-il précisé, constitue "une opportunité pour approfondir l'éducation formative des élèves dans le domaine législatif", de même qu'elle vise à "développer la culture institutionnelle pour mieux connaître les institutions de l'Etat concernées par le processus électoral", ajoute la même source.

L'élection des membres du Parlement de l'enfant algérien "contribuera à concrétiser les objectifs de l'école algérienne, à travers l'ancrage de la culture citoyenne et des valeurs de la démocratie participative chez les élèves", ce qui leur permettra "d'acquérir les principes du dialogue constructif, de l'échange de vues et du respect de l'opinion d'autrui d'une part, et les règles de coexistence dans le respect des droits et des devoirs d'autre part", souligne le ministre.

Ce Parlement qui compte 407 sièges, constituera "un mécanisme efficace pour diffuser la culture de la protection des droits de l'enfant, tout en renforçant leur participation à la vie publique", a-t-il ajouté, précisant que "1.904.351 élèves de l'enseignement moyen et secondaire ont participé à l'opération électorale pour élire 58.575 candidats lors de la première phase, ayant abouti à l'élection de 9.654 élèves (dont 4 à besoins spécifiques), en lice pour briguer un siège au sein du Parlement de l'enfant algérien".

Pour rappel, le ministère de l'Education nationale avait lancé, le 25 février dernier, en collaboration avec la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des affaires religieuses à l'APN, les préparatifs pour la formation du Parlement de l'enfant algérien. La première phase de cette élection a eu lieu le 10 mars au niveau des établissements d'enseignement.

Le lancement de la phase finale de l'élection des membres du Parlement de l'enfant algérien s'est déroulé en présence du président de la commission de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des affaires religieuses à l'APN, Afif Bleila et du président par ntérim de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Karim Khelfane.