Algérie: Qualification historique du CSC aux demi-finales de la Coupe de la CAF - Une nuit inoubliable à la ville des 'ponts suspendus'

Constantine — La nuit dernière a été comme aucune autre à Constantine. Dès le coup de sifflet final de la rencontre qui a permis au CS Constantine de se qualifier parmi les quatre meilleures équipes de la Coupe de la Confédération Africaine (CAF), la ville entière a explosé dans une scène festive pure, mêlant larmes de joie et chants de victoire, apportant la joie à chaque quartier, avec des cris de bonheur s'élevant depuis les balcons, les cafés, les restaurants et les places publiques.

Les célébrations ont battu leur plein au coeur du chef-lieu de wilaya, où les rues du centre-ville de Constantine se sont remplies de supporters qui sont venus en masse après la fin du match, dans une spontanéité joyeuse se lisant sur leurs visages.

Les klaxons des voitures, les drapeaux flottant dans toutes les directions, ainsi que les chants de victoire et de joie à l'occasion de la qualification, n'ont cessé jusqu'à tard dans la nuit, dessinant ainsi une magnifique toile de passion infinie entre les supporters et leur équipe.

Le même tableau s'est dessiné dans la deuxième plus grande agglomération de la wilaya, la ville de Ali Mendjeli, qui s'est parée de ses couleurs verte et noire lors d'un moment historique vécu par ses habitants, sur des airs de chansons populaires et des cris de joie.

Les grandes artères comme l'Avenue de l'ALN, et les autres unités de voisinage ont été envahies par les foules venues célébrer ce moment, décorant la ville aux couleurs de leur club dans une ambiance carnavalesque, ressemblant à un jour de fête, illustrant la profonde relation qui lie les habitants de Ali Mendjeli à leur club vénéré.

Des chants et des hymnes, d'une seule voix, accompagnées par les couleurs des feux d'artifice et les klaxons des voitures. La scène était la même à la ville d'El Khroub et dans les grands quartiers de la wilaya, avec des liesses de joie hystériques et des présences massives de supporters, surtout en compagnie de leurs enfants, tous portant les couleurs verte et noire, comme si toute la capitale de l'Est était restée éveillée, célébrant cet exploit remarquable.

La qualification du CS Constantine n'a pas seulement été un exploit sportif, mais un moment de solidarité et de cohésion entre les habitants de la wilaya, qui ont vu dans cette victoire le reflet de leur patience, de leur persévérance et de leur identité sportive historique.

Quant aux anciens joueurs et dirigeants du club, ils ont exprimé sur les réseaux sociaux qu'ils avaient retrouvé les souvenirs des gloires passées, tout en remuant l'émotion des chants qu'ils entendaient dans les gradins du stade chahid Hamlaoui.

Dans une confrontation purement algérienne, le CS Constantine a atteint les demi-finales de la Coupe de la Confédération Africaine pour la première fois de son histoire après avoir battu l'USM Alger aux tirs au but (4-3).

La rencontre, disputée au stade 5 Juillet, s'est terminée par un match nul de 1-1, avec un but d'Adem Alilat pour l'USMA sur penalty à la 25e minute, et une égalisation de Abdelnour Belhoussini pour le CSC à la 56e.

Après, les deux équipes se sont départagées lors de la séance de tirs au but, où les sanafirs l'ont emporté.

Par cette qualification, le CS Constantine devient le seul représentant algérien dans les compétitions africaines, suite à l'élimination de l'USM Alger en Coupe de la Confédération et du MC Alger en Ligue des champions d'Afrique.

Cet exploit historique témoigne de la progression de l'équipe et de sa détermination à remporter des succès, tout en offrant un nouvel espoir aux supporters algériens de poursuivre l'aventure et de décrocher le titre continental.