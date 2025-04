Tunisie: Annonce demain d'une technique chirurgicale innovante pour traiter l'obésité

Une nouvelle technique chirurgicale pour le traitement de l'obésité devrait être annoncée demain vendredi lors de la quatrième conférence nationale sur la chirurgie de l'obésité et les maladies métaboliques qui se tiendra les 11 et 12 avril à Sfax.

Cette technique, développée par des médecins et chirurgiens tunisiens en collaboration avec des experts étrangers, est considérée comme une révolution dans le traitement de l'obésité car elle permettra de résoudre les problèmes et les complications qui peuvent résulter des techniques classiques telles que la sleeve gastrectomie et le by-pass gastrique, a indiqué jeudi le Dr Mourad Adala, chirurgien et Président de l'Association Tunisienne de Chirurgie Métabolique et Bariatrique, dans une déclaration à la TAP.

Il a ajouté que ce congrès verra la participation d'un groupe d'experts et de spécialistes en chirurgie de l'obésité de pays frères et amis pour échanger les connaissances et les expériences sur les dernières techniques adoptées en matière de chirurgie de l'obésité, telles que les chirurgies correctives et magnétiques et les voies thérapeutiques modernes dans cette spécialité.

Selon le même intervenant, un certain nombre de sujets relatifs à la prise en charge des complications chirurgicales pouvant survenir pendant ou après l'opération, aux dernières méthodes de chirurgie de l'obésité et aux techniques existantes pour éviter les complications seront également abordés, en plus de l'organisation d'ateliers de formation et de cours sur l'élaboration d'un parcours de traitement multidisciplinaire pour les patients atteints d'obésité.