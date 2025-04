Afrique du Nord: Enseignement supérieur - Démarrage de la 1ère édition du hackathon frontalierTunisie-Algérie-Libye

La première édition du hackathon frontalier Tunisie-Algérie-Libye a été lancée aujourd'hui, jeudi, au Centre international de formation des formateurs et d'innovation pédagogique, ayant pour slogan « Des solutions numériques pour une économie circulaire ».

L'événement réunit 40 étudiants et enseignants encadrants représentant 9 universités tunisiennes, libyennes et algériennes, à l'initiative de l'Université de Tunis El Manar.

La professeure d'enseignement supérieur à l'Université de Tunis El Manar, Mounia Najjar, a expliqué à l'Agence TAP que les participants à cet événement, qui se déroule les 10 et 11 avril sous forme d'ateliers, représentent trois universités de chaque pays participant. Elle a précisé que les universités tunisiennes participantes sont l'Université de Tunis El Manar, l'Université de Sousse et l'Université de Jendouba.

Les étudiants et les enseignants ont été répartis en équipes composées chacune d'un étudiant de chaque pays (soit trois étudiants par équipe) et d'un enseignant encadrant. Ces équipes sont en lice pour élaborer et concevoir des logiciels dans le domaine de l'économie circulaire, en lien avec les objectifs de développement durable.

Ce hackathon, qui se clôturera par la remise de prix aux lauréats, vise à renforcer les liens et à développer les relations entre les étudiants des pays participants, tout en posant les bases d'un travail collaboratif destiné à combler les écarts entre les différentes universités. Il a également pour objectif de repenser les modèles de production et de consommation face aux défis environnementaux croissants auxquels est confronté le Maghreb, en matière de gestion des ressources, de durabilité et d'innovation.

Elle a également indiqué que les prochaines éditions du hackathon auront lieu dans les pays participants, avec la participation de nouveaux pays dans les prochaines éditions.