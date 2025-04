Congo-Kinshasa: Inondations de Kinshasa - Le Cenadep déplore la non prise en compte des alertes de Mettelsat

Le Centre national d'appui au développement et à la particularité populaire (Cenadep) a exprimé, le 10 avril à travers un communiqué, sa préoccupation suite aux conséquences des pluies diluviennes qui se sont abattues sur Kinshasa et la province du Congo central, dans la nuit du 4 au 5 avril.

Les pluies, selon le Cenadep, ont causé la mort de 43 hommes, des dégâts matériels, environnementaux, sociaux et sanitaires importants, avec risque de la résurgence des épidémies. " Ces pluies ont causé le débordement de la rivière N'Djili occasionnant l'effondrement des habitations, la destruction des fermes et des champs ainsi que l'inondation du captage d'eau de l'usine de la Regideso/ N'Djili", a regretté le Cenadep.

Face à cette situation, il a déploré la non prise en compte des alertes de l'Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite ( Mettelsat), lancées en février dernier; les constructions anarchiques sur le lit de la rivière et les conduites d'évacuation des eaux; la mauvaise gestion des immondices et des déchets qui sont déversés dans les rivières et autres voies d'évacuation des eaux.

Ce centre a également dénoncé le manque d'entretien des rivières et des voies d'évacuation des eaux ainsi que la faible prise en charge des sinistrés dans des sites d'hébergement choisis par le gouvernement dont les stades de Martyrs et Tata Raphaël ainsi que l'Institit Lumumba. Le Cenadep souhaite que le gouvernement déclare " zones sinistrés", les quartiers frappés par ces inondations; renforce le Mettalsat et prenne des mesures de prévention suite aux alertes lancées par cette agence.

Il est également demandé au gouvernement d'organiser les services d'assainissement dans la ville de Kinshasa et de sanctionner tout déversement des immondices dans la voie publique, dans les rivières ou les voies de canalisation des eaux. Ce centre recommande aussi l'identification des sinistrés dans la ville et leur hébergement selon les normes et la dignité humaine; le défèrement de tous les responsables des services d'urbanisme et habitat ainsi que des Affaires foncières qui ont délivré des documents officiels d'occupation des zones interdites ; la construction des logements sociaux pour réinstaller les sinistrés dont les habitations ont été détruites.

Le Cenadep exhorte, en outre, le gouvernement à construire des routes avec des caniveaux suivant les normes; à enterrer dignement les victimes de ces inondations et à apporter des soins médicaux aux blessés ainsi que des mesures de prévention pour les épidémies. Il appelle, par ailleurs, la communauté internationale à un appui au gouvernement pour la prise en charge des sinistrés et la prévention des épidémies, et demande à la société civile de sensibiliser la population au respect des normes de construction, d'urbanisation et de gestion des déchets ménagers ainsi qu'à établir monitoring sur la prise en charge des sinistrés par le gouvernement.