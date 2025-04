Congo-Brazzaville: Compétitions africaines des clubs - Les affiches alléchantes des demi-finales connues

Les affiches des demi-finales de la Ligue africaine des champions et de la Coupe africaine de la Confédération (CAF) ont été dévoilées au terme de la manche retour des quarts de finale qui se sont joués respectivement le 8 et le 9 avril.

Pyramids FC affrontera en demi-finale de la Ligue des champions Orlando Pirates. Les Egyptiens, vainqueurs à l'aller 4-1, se sont inclinés 0-2 sur le terrain de FAR du Rabat. Les Sud Africains, quant à eux, ont été accrochés par les Algériens de MC d'Alger 0-0 mais se qualifient grâce à leur courte victoire à l'aller 1-0. Orlando jouera le match aller à domicile.

Al Ahly, tenant du titre et l'équipe la plus titre du continent, sera lui aussi au rendez -vous. Les Egyptiens qui enfilent le costume de favoris ont confirmé face à Al Hilal du Soudan 1-0 comme à l'aller et affronteront l'autre club Sud africain : les Mamelodi Sundowns. Cette équipe a fait jeu égal avec l'Espérance de Tunis 0-0, suffisant pour jouer les demi-finales. A l'aller, les Mamelodi Sundowns avaient dominé les Tunisiens 1-0. Les matches aller et retour auront lieu les 18 et 25 avril. Les Sud- Africains recevront les Egyptiens à l'aller.

En Coupe africaine de la Confédération, Al Masry ne verra pas les demi-finales. Vainqueur à l'aller 2-0, cette équipe s'est inclinée face au Simba sur ce score identique de 2-0. Les Tanzaniens ont remporté la séance des tirs au but 4-1. Ils affronteront les Sud Africains de Stellenbosch FC, tombeurs du Zamalek 1-0.

La Renaissance sportive de Berkane a confirmé face à Asec Mimosas en terre ivoirienne, 1-0 comme à l'aller, et croisera CS Constantine, vainqueur aux tirs au but de USM 4-3, après un score identique 1-1 comme à l'aller. Les matches aller et retour auront lieu les 20 et 27 avril.