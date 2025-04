Madagascar: Dr Christian Rakotonirina - « Soyez vigilants avant de consommer dans certains restaurants »

interview

Les cas d'intoxication alimentaire sont fréquents ces derniers temps. Le Dr Christian Rakotonirina, spécialiste en toxicologie auprès du service de Réanimation médicale et de Toxicologie clinique du CHU JRA, apporte des précisions sur cette pathologie.

- Qu'est-ce que l'intoxication alimentaire ?

Il y a deux sortes d'intoxication alimentaire. La première est l'intolérance à certains aliments. Des réactions allergiques se manifestent une heure après l'ingurgitation de l'aliment. Cela peut se présenter par des vomissements et une diarrhée. En général, la victime se rétablit vite ; toutefois, lorsqu'elle est grave, elle peut être mortelle. La deuxième, c'est l'intoxication alimentaire collective. C'est le cas lorsqu'elle touche plus de deux personnes. La période d'incubation dure près de six heures. Les premières manifestations sont la diarrhée et les vomissements, suivis de fièvre et de fatigue. Lorsque le microbe se propage dans l'organisme, il peut anéantir tous les organes.

- Certaines personnes développent une détresse respiratoire après une intoxication alimentaire. Pourquoi ?

Cela se produit lorsqu'un individu ingurgite un corps étranger comme un virus, une bactérie ou un poison. Ce corps étranger va détruire le système nerveux central et/ou périphérique. L'individu développe une détresse respiratoire car le système nerveux est paralysé et le muscle respiratoire ne se contracte pas.

- À quel moment une intoxication alimentaire devient-elle mortelle ?

Elle devient mortelle lorsque les fonctions vitales sont atteintes. Quand on parle de fonctions vitales, on parle entre autres du cerveau, du coeur, de l'aorte et des veines, des poumons, des reins, du pancréas et du foie.

- Quels sont les gestes à adopter pour éviter une issue fatale en cas d'intoxication alimentaire ?

L'intoxication alimentaire est une urgence thérapeutique. Il est important de consulter un professionnel de santé dans les plus brefs délais après les premières manifestations des symptômes. Lorsqu'on est pris en charge à temps, le risque de décès est moindre.

- Le système de santé malgache est-il en mesure de traiter efficacement les cas d'intoxication alimentaire ?

Jusqu'ici, et depuis les nombreuses années où j'exerce ce métier au service de Réanimation médicale, il n'y a pas eu de cas d'intoxication alimentaire qui n'ait pas pu être traité à Madagascar. Les traitements reposent sur les symptômes, et notre plateau technique peut les prendre en charge.

- Quel est l'état des lieux de cette pathologie à Madagascar ?

Les cas d'intoxication alimentaire sont assez fréquents, surtout lorsque les températures sont élevées. Les coupures de courant fréquentes, le non-respect de la chaîne du froid, l'insalubrité, les aliments mal cuits ou avariés en sont les principales causes.

- Que recommandez-vous pour prévenir les risques ?

La première leçon est d'être toujours vigilant lorsqu'on mange dans un restaurant. Mon conseil pratique est de ne pas aller dans un restaurant que vous ne connaissez pas et de choisir un endroit qui respecte le code d'hygiène. Deuxièmement, dès que les symptômes susmentionnés apparaissent, il est important d'aller en urgence médicale, comme celle du Centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU JRA) et du Centre hospitalier universitair e Joseph Raseta Befelatànana (CHU JRB), qui ont des services de toxicologie.