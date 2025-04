Madagascar: PFL - Sept clubs filent en quarts

Les sept équipes qualifiées pour les quarts sont connues avant les deux dernières journées des éliminatoires du championnat national élite. Quatre autres clubs se battent pour le dernier ticket.

Place ce week-end à la dixième et avant-dernière journée des éliminatoires de la Pure Play Football League. Les sept équipes les mieux classées des douze en lice au championnat de Madagascar élite ont déjà validé leur ticket pour les play-offs, l'équivalent des quarts de finale. Il y a au moins six points d'écart entre ces clubs et leurs poursuivants.

Les sept clubs ayant déjà validé leur qualification pour les quarts de finale sont en tête du classement: le leader intouchable AS Fanalamanga (19 points), talonné de près par Fosa Juniors FC et Disciples FC, crédités tous les deux de 17 unités. Elgeco Plus se trouve à la quatrième place provisoire (16 points) devant CFFA, Ajesaia et Cosfa, qui accumulent tous les trois 14 points. Vu qu'il ne reste plus que deux journées, ces clubs cités ci-dessus ont tous au moins six points d'avance par rapport au huitième jusqu'au douzième.

Dernier ticket

Quatre autres équipes, du huitième au onzième rang, se battent pour obtenir le huitième et dernier ticket pour intégrer le top 8. L'Uscafoot, crédité de 9 points, FC Rouge (7 points), AS Avenir Sainte-Anne et Mama FC (5 points) sont les quatre clubs qui disputeront le dernier ticket pour les quarts. La lanterne rouge, Tsaramandroso FC du Boeny, a été le premier club à mettre une croix à la qualification pour les play-offs. Ce club majungais n'a obtenu que deux matches nuls durant les neuf journées disputées.

Classé huitième après la neuvième journée, Uscafoot affrontera samedi Elgeco Plus sur sa pelouse au By-pass. L'équipe de la commune urbaine d'Antananarivo est condamnée à arracher la victoire pour espérer se qualifier pour le Final 8. La tâche ne sera pas facile pour FC Rouge, classé neuvième, qui va rencontrer le leader du classement, l'AS Fanalamanga, à domicile en plus. Pareil pour l'AS Avenir Ste-Anne, classée dixième, qui jouera contre le champion en titre, Disciples FC, troisième au classement, dimanche à Iavoloha. Et à l'affiche de la dixième journée, Fosa Juniors FC recevra Ajesaia dimanche au stade Rabemananjara.

Classement 9e journée

1.AS Fanalamanga 19 +72.Fosa Juniors FC 17 +83.Disciples FC 17 +44.Elgeco Plus 16 +55.CFFA 14 +66.Ajesaia 14 +37.Cosfa 14 +28.Uscafoot 9 09.FC Rouge 7 -510.AS Avenir Ste-Anne 6 -611.Mama FC 5 -412.Tsaramandroso FC 2 -20