Afrique: Mesures économiques de l'administration Trump - « Cette situation nous amène à revoir les priorités », dixit le Coordonnateur résident du Système des Nations-Unies

Anthony Ngororano a rencontré le président Andry Rajoelina hier, pour présenter ses lettres de créance.

1h15

C'est la durée de l'entrevue entre le président Andry Rajoelina et le nouveau Coordonnateur résident du Système des Nations-Unies, Anthony Ngororano. Ce dernier s'est rendu au Palais d'Iavoloha hier pour présenter ses lettres de créance auprès du chef de l'État. Cette rencontre survient à point nommé en cette période compliquée, marquée par le retrait des États-Unis dans certains financements des aides internationales. La question a d'ailleurs été évoquée et à l'issue de sa rencontre avec le locataire d'Iavoloha, le nouveau Coordonnateur résident du Système des Nations-Unies a fait savoir que « des actions sont en cours pour faire en sorte que les impacts puissent être absorbés et amortis au fur et à mesure ».

En effet, le Système des Nations-Unies n'entend pas laisser Madagascar affronter seul cette situation. Au contraire, le renforcement de la relation de partenariat a été évoqué durant la rencontre d'hier. Anthony Ngororano a réaffirmé l'engagement des Nations-Unies à appuyer le peuple malgache, le gouvernement et le président Andry Rajoelina dans la mise en oeuvre de la Politique générale de l'État. Il serait aussi question d'accompagner la Grande île dans ses engagements au niveau international. Tout en rappelant l'accord-cadre de coopération signé en 2024, ce haut responsable a tenu à mettre en avant le renforcement de la coopération.

Résilience économique

Face aux coupes et au changement du paysage des financements, le Coordonnateur résident du Système des Nations-Unies préfère jouer la carte de l'optimisme. En effet, il reste convaincu que cette décision de l'Administration Trump présente une opportunité pour favoriser les solutions endogènes. Comme ce fut le cas lors de la période de la Covid-19 avec la multiplication des recherches ayant conduit à la découverte du Tambavy CVO. « Certes, cette situation présente des défis dans l'immédiat, mais je crois aussi qu'il y a des opportunités », a-t-il soutenu. Et d'ajouter que « cette situation nous amène à revoir les priorités, mais aussi à promouvoir l'optimisation des ressources existantes ».

Pour leur part, Anthony Ngororano et le Système des Nations-Unies entendent saisir cette opportunité aux côtés de Madagascar et du peuple malgache. Cependant, tout en reconnaissant les menaces qui planent sur les petites et moyennes entreprises mais aussi les pertes d'emplois qui pourraient toucher plusieurs secteurs d'activités, ce haut responsable onusien préconise l'importance de la résilience économique. Arrivé à Madagascar au début du mois de mars, Anthony Ngororano prend donc officiellement fonction en tant que Coordonnateur résident. À noter qu'avant cette nouvelle affectation, il a occupé plusieurs postes à responsabilités, notamment au niveau du PNUD, du FNUAP et de l'ONU-Femme. Au début de son entretien avec le président Andry Rajoelina, il n'a pas manqué de féliciter le chef de l'État et le gouvernement malgache pour les réalisations tangibles lors du premier mandat et en ce début du second mandat.