Afrique: Wednesday Morning Group - Les artisans à l'honneur au salon du chocolat et de la gourmandise

L'association Wednesday Morning Group convie les amoureux du chocolat à venir au Carlton le 12 avril pour le «salon du chocolat et de la gourmandise ». Ce sera également l'occasion de faire connaître au grand public le savoir-faire unique des artisans malgaches.

Le cacao de Madagascar est parmi les meilleurs du monde. C'est pour mettre en avant le chocolat « made in Madagascar » que Wednesday Morning Group (WMG) organisera ce samedi 12 avril la 7ème édition du « salon du chocolat et de la gourmandise » au Carlton. Cet évènement verra la participation d'une trentaine d'artisans chocolatiers, selon la présidente de cette association, Fiona Tsiranana. Malgré la crise du cacao, les artisans chocolatiers ont préparé des chocolats qui révèlent une richesse de saveurs incroyables, parfaite pour célébrer les fêtes de Pâques.

Le thème de cette édition porte d'ailleurs sur «Show show chocolat » avec diverses animations notamment des ateliers pour enfants avec Kid's Academy, une démonstration pâtisserie et un défilé en chocolat de 9h à 18h. La différence entre un chocolat artisanal et un produit issu de l'industrie réside principalement dans le soin apporté à chaque étape de sa fabrication avec une vérification manuelle méticuleuse. Cet évènement entre dans le cadre de la préparation des fêtes pascales. A rappeler que la tradition de manger et d'offrir du chocolat à Pâques remonte à des siècles, lorsque les chrétiens européens ont commencé à échanger des oeufs comme symboles de renaissance pendant la période du Carême.

Actions

WMG, cette association de bienfaisance apolitique et non confessionnelle de femmes de bonne volonté organise chaque année deux évènements pour financer leurs activités. A part le salon du chocolat, il y a également le bazar de noël en décembre. Depuis deux ans, WMG promeut l'autonomisation de la femme à travers les formations en coupe et couture qu'elle organise. Le 16 avril prochain se tiendra la cérémonie de sortie de la promotion « felana » si l'entrée de la promotion « kanto » a eu lieu hier. L'association procède aussi à la distribution gratuite des serviettes hygiéniques lavables dans les établissements scolaires pour que les jeunes filles aient une bonne hygiène menstruelle. Le mois de mars dernier, l'association a aussi procédé à l'inauguration des blocs sanitaires au CEG d'Ambohidratrimo.