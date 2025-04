Madagascar: Base Toliara - Un comité régional de coordination stratégique pour un plan de développement cohérent

Les actions pour un développement harmonieux et bénéfique pour l'ensemble de la population locale sont plus que jamais parties pour Base Toliara. Le Comité régional de coordination stratégique est lancé à cet effet.

Le lancement de cette structure a eu lieu la semaine dernière, lors d'un atelier de sensibilisation qui s'est déroulé à Toliara.

Phase dynamique

Pilotée par le gouverneur de la région Atsimo Andrefana, cette initiative vise à établir un plan de développement régional cohérent et à faciliter la mise en oeuvre des projets avec Base Toliara. Un outil qui concrétise les intentions de Base Toliara en matière de développement durable de sa région d'implantation. « Base Toliara n'est pas là juste pour extraire de l'Ilménite et repartir ensuite, on est aussi là pour apporter un développement économique, social, culturel principalement, surtout pour les jeunes », a déclaré Willy Rasamoelina Coordinateur des transferts et rétablissement au sein de Base Toliara. Une manière de dire que pour la compagnie minière, développement rime toujours avec emploi sans lequel il n'est pas possible d'avancer. Bref, la région Atsimo Andrefana se trouve actuellement dans une phase dynamique de son développement avec l'effectivité de la reprise de Base Toliara. Et ce, dans une ambiance de coordination et de concertation.

Adhésion

C'est dans ce même état d'esprit que le Groupe de travail sur la réinstallation (RWG) s'est réuni, le 3 avril dernier pour coordonner les opérations de déplacement des sépultures et les indemnisations foncières. Cet atelier a été également l'occasion d'apporter des éclaircissements sur le processus de production de Base Toliara, depuis l'extraction jusqu'à l'arrivée à la jetée. Les propriétaires fonciers et les familles concernées qui ont assisté ont témoigné de leur adhésion à ce projet de développement. « En tant que membres des RWG de chaque fokontany, nous sommes concernées par le déplacement de tombes et les indemnisations foncières, et nous sommes solidaires avec Base Toliara depuis le début et jusqu'à présent. Nous ne reviendrons pas sur notre décision, étant des personnes adultes et conscientes », a déclaré Wilter, président du RWG du fokontany de Tsianisiha II.