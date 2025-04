Madagascar: Art oratoire - Atelier et Scène ouverte de slam au CGM/gz

La poésie fait partie du domaine de prédilection de beaucoup de nos artistes. Des talents que le public a l'occasion d'apprécier aux rendez-vous des amoureux de vers et de proses un peu partout dans la Grande île

La poésie, une discipline, dont un grand nombre de plumes malgaches, excelle, le slam, forme contemporaine de la poésie, ne déroge pas à la règle. Tout au long de l'année, les villes vibrent aux cris des poètes et les scènes ouvertes font partie des incontournables pour ceux qui veulent s'essayer ou faire carrière dans la discipline. Samedi matin, un atelier d'écriture de slam aura lieu au CGM/GZ Analakely. Une occasion pour être créatif et écrire avec d'autres slameurs de Madagaslam qui échangeront et partageront leurs expériences. Pour mettre en pratique les théories, la scène ouverte de l'après-midi permettra aux participants de fouler la scène. Une opportunité ouverte pour les poètes, slameurs et ceux qui ont de belles plumes, qui aiment jouer avec les mots, partager de façon artistique, pensée et ressenti, mais surtout de défendre les couleurs malgaches et pourquoi ne pas briller à l'international.

Que ce soit en matière de slam ou en poésie classique, les Malgaches n'ont rien à envier aux autres. Nos présences annuelles dans de grands évènements littéraires témoignent de cette potentialité artistique, car il est à rappeler que Madagascar a toujours eu un représentant à la coupe du monde du slam, aux concours intercontinentaux de « spoken word » ou encore dans les nombreux colloques littéraires. L'existence des cercles de poètes est un avantage considérable, mais surtout l'intérêt de la jeunesse malgache pour la poésie est un trait non négligeable.