Madagascar: Star Tour 2025 - Tempo Gaigy, Reko Fy & Band, Jaojoby et Tence Mena à l'affiche

Antsirabe est connu pour être un haut-lieu de festivités enflammées durant les fêtes pascales, grâce à l'événement phare Star Tour, un rendez-vous incontournable annuel des Antsirabéens et des vacanciers de la ville d'Eaux depuis des années.

Pour cette édition, la Star a invité sept artistes de renom à se partager la scène. Cette dernière sera érigée sur l'Avenue de la Gare d'Antsirabe durant l'événement, pour offrir convivialité et expérience festive au public.

Quatre jours de fête au lieu de trois

Si auparavant le Star Tour durait trois jours, il sera élargi à quatre jours cette année. Ainsi, la fête sur la grande Avenue débutera en grande pompe dès le vendredi 18 avril. Le spectacle d'ouverture sera inauguré par Samoela le roi du vazo miteny, qui investira les lieux en premier. Le lendemain, ce sera au tour de Reko Band et de Tence Mena d'enflammer la scène. Cette soirée du samedi n'est pas près de finir, après les prestations de ces deux artistes, puisqu'elles seront de suite suivies d'animations nocturnes assurées par une armée de DJs de renom jusqu'à l'aube. Parmi eux, il y aura DJ Nicky Di Manu, DJ Looping, DJ Sniper et DJ Three T qui seront d'ailleurs sur le pied de guerre durant les quatre jours de festivités, de jour comme de nuit.

Le dimanche après-midi, le spectacle sera empreint de nostalgie. Ce sera en effet un retour aux sources pour le boys band Tempo Gaigy puisqu'Antsirabe a été témoin de leur jeunesse. Ils partageront la scène avec Lico Kininike, le spécialiste du tsapiky fusionné au salegy.

Enfin, la fête sera clôturée en beauté avec les représentations endiablées de Ckycky et de Jaojoby, durant le lundi de Pâques.

Animations et concours journaliers

À part les shows des artistes, Eric et Honorat, Barhone et Teg assureront l'animation du podium chaque jour. En marge de toutes ces activités, différents jeux et tombolas proposant des lots à gagner dans les différents stands seront proposés aux petits et aux grands, dont la tombola qui permettra aux chanceux, tirés au sort, de gagner la quantité de boisson équivalente à leur poids. Par ailleurs, les organisateurs souhaitent mettre l'accent sur le fait que cet événement soit dédié à toute la famille, aux petits comme aux grands. C'est d'ailleurs pour cela qu'un espace kermesse pour les enfants y sera aménagé ainsi que des chapiteaux de dégustation et des centaines de stands de consommation.

Mais la fête ne se concentrera pas uniquement dans le centre-ville. Des animations prendront place également dans certaines localités, situées à 20 km aux alentours de la ville d'Eaux, quelques jours avant le Star Tour, pour donner un avant-goût des festivités à la population.

Engagement social

En amont de l'événement, des bacs destinés à recueillir les bouteilles en plastique usagés seront installés dans la ville en contribution à la protection de l'environnement. Comme à chaque édition, la sécurité sera renforcée ainsi que l'hygiène du lieu qui bénéficiera d'un nettoyage intégral le lendemain du dernier jour de l'événement.