Afrique: Swedfund investit 28 millions de dollars dans le fonds AfricInvest pour l'inclusion financière

TLDR

Swedfund, l'institution suédoise de financement du développement, a investi 26 millions d'euros (28,2 millions de dollars) dans le véhicule d'inclusion financière d'AfricInvest (FIVE), un fonds ciblant les institutions financières mal desservies en Afrique. L'investissement vise à élargir l'accès aux services bancaires pour les particuliers non bancarisés et les petites entreprises.

Le FIVE, lancé en 2017 par la société panafricaine de capital-investissement AfricInvest, se concentre sur les institutions de niveau II et III, y compris les banques, les assureurs et les fintechs qui servent les populations à faible revenu et les PME. Le capital de Swedfund soutiendra les institutions financières qui déploient des solutions traditionnelles et numériques d'abord pour améliorer l'accès au crédit, à l'épargne et à l'assurance.

Cet investissement fait suite à celui de 15 millions d'euros de Swedfund dans le Small Cap Fund d'AfricInvest, qui cible les PME. Ces deux investissements s'inscrivent dans la stratégie de Swedfund visant à promouvoir la finance inclusive et l'autonomisation économique. Un consortium d'institutions de développement européennes et africaines soutient le véhicule d'inclusion financière. La contribution de Swedfund soutiendra également les pratiques financières favorisant l'égalité des sexes et les initiatives axées sur les femmes.

Key Takeaways

Alors que seulement 20 % des Africains utilisent des services bancaires formels, les institutions de financement du développement augmentent les flux de capitaux vers les plateformes de financement inclusif. L'investissement de 26 millions d'euros de Swedfund dans le fonds FIVE d'AfricInvest reflète une stratégie plus large visant à soutenir les petites institutions financières qui atteignent les segments mal desservis.

Ces institutions - souvent des acteurs de niveau II et III - jouent un rôle essentiel dans l'extension des services aux populations rurales, aux entreprises informelles et aux femmes entrepreneurs. L'accent mis par FIVE sur la combinaison des services bancaires traditionnels et de l'innovation numérique vise à créer des modèles évolutifs et durables pour atteindre de nouveaux utilisateurs.

L'investissement permet également de renforcer la résilience des écosystèmes financiers en consolidant la base de capital des banques, des assureurs et des fintechs. Alors que les économies africaines recherchent une croissance inclusive, des investissements ciblés dans l'infrastructure financière comme FIVE devraient stimuler la création d'emplois, la stabilité des ménages et l'activité entrepreneuriale.

L'accent mis par le Swedfund sur l'égalité des sexes s'aligne en outre sur les objectifs de développement mondiaux. De tels modèles de financement mixte - combinant le capital public avec l'expertise du secteur privé - sont susceptibles de se développer en tant qu'outil pour combler le fossé de l'accès financier en Afrique.