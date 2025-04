Madagascar: Électricité - Retour des coupures fréquentes à Antananarivo

Les habitants d'Antananarivo et de ses environs sont à nouveau confrontés aux coupures tournantes d'électricité. Ces interruptions, d'une durée moyenne de deux heures, se multiplient depuis quelques jours. D'après les informations reçues, elles seraient dues à un problème technique au niveau du barrage de Mandraka, lié à une baisse du niveau d'eau. Les coupures ont commencé dès le matin de la journée d'hier, et une autre plus longue a eu lieu dans l'après-midi.

Depuis mardi, des mini-coupures récurrentes perturbent également les ménages et les entreprises, créant des risques importants pour les appareils électroménagers et les machines. Hier, un déclenchement a été signalé sur la ligne TNVT, affectant des zones comme Antanandrano jusqu'à Anjanamasina, passant donc par Ivato, Ambohidratrimo et Alakamisy.

Quelques jours auparavant, une coupure avait déjà eu lieu sur la ligne ARIVO, touchant la zone depuis Anosizato jusqu'à Soavinandriana Mananasy. Ces coupures soulèvent la question : assistons-nous au retour du délestage, à peine quelques semaines après les dernières pluies ?