Madagascar: RNS/5Oe anniversaire - Les Foulées d'Or de 5 km comme nouveauté

Une toute nouvelle épreuve vient illuminer cette édition 2025 de la Rencontre Nationale Sportive. Une course de 5 km sera au programme le 20 avril en plus des autres sports collectifs et individuels habituels.

La RNS 2025 promet une explosion de talents et de passions avec pas moins de sept disciplines individuelles prêtes à enflammer la compétition. Judo, natation, golf, tennis de table, tennis, pétanque et la course à pied : il y en aura pour tous les goûts et toutes les envies. Si les équipes des sports collectifs connaissent déjà leurs futurs adversaires, les inscriptions restent ouvertes pour les disciplines individuelles. Et la nouveauté cette année, les Foulées d'Or, une course ou marche de 5 km pensée pour réunir toutes les générations. Imaginez les rires des enfants, la fierté des parents, l'émotion de franchir la ligne d'arrivée ensemble, sous le soleil printanier de Vichy, le 20 avril. Coureur aguerri ou simple amateur de balade, cette épreuve est faite pour tout le monde. L'essentiel c'est de s'amuser et de pratiquer une activité physique. La fin des inscriptions est annoncée pour le 13 avril.

Les organisateurs ont mis les petits plats dans les grands pour que cette édition soit inoubliable. Sur leur page Facebook, ils ont rappelé que pour les sports individuels comme les arts martiaux, le tennis, le tennis de table, la course et la pétanque, les athlètes ont encore du temps pour s'inscrire et se préparer pour le grand rendez-vous des trois jours à Vichy du 19 au 21 avril 2025.

Le Gymnase de la Maison des Sports de Cusset sera le théâtre de joutes palpitantes avec le tournoi de tennis de table. Pour la natation, le rendez-vous est pris à la piscine de Cusset pour encourager les nageurs sur les 25m, 50m brasse, 100m brasse, 50m dos, 50m nage libre, 100m nage libre, 50m papillon et le relais. Le Boulodrome du Parc Omnisport Route de Charmeil à Bellerive sur Allier accueillera une fois de plus le tournoi de pétanque, discipline chère au cœur des Malgaches.

Des affrontements passionnés en doublettes femmes, hommes, mixtes et jeunes, en triplettes hommes et dames, sans oublier les épreuves de tirs de précision attendront les habitués de la discipline. Les courts du Sporting Vichy Bellerive résonneront quant à eux des échanges de balles endiablés lors du tournoi de tennis. Pour les arts martiaux, ce sera au Dojo du Parc Omnisport. Sportif dans l'âme, supporteur ou simplement en quête d'un moment de partage et de convivialité en famille, la RNS 2025 à Vichy est l'événement à ne pas manquer.