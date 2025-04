Madagascar: Soupçons de trafic de joueurs - Elgeco Plus porte plainte contre X

Un scandale secoue le monde du football malgache depuis quelques jours. Le club d'Analamanga Elgeco Plus se retrouve au coeur d'une affaire trouble impliquant une tentative présumée d'exportation illégale de joueurs U17 vers la France.

Selon les informations relayées, « le club aurait perçu une somme de 12 000 euros dans le cadre de cette opération, qui a également été entachée par un vol de signature ». Face à cette situation explosive, Elgeco Plus a décidé de porter plainte contre X et promet de poursuivre l'affaire jusqu'au bout. L'histoire a éclaté il y a peu de temps, provoquant une onde de choc dans le milieu du football local et sur les réseaux sociaux. Une tentative clandestine d'envoyer de jeunes joueurs U17 à l'étranger aurait été orchestrée, avec le nom d'Elgeco Plus cité comme bénéficiaire d'un paiement conséquent. Hier, les responsables du club ont tenu à s'expliquer devant la presse au stade By Pass, cherchant à clarifier leur position dans ce dossier sensible.

Une plainte pour deux motifs

Théodore Rakotonirina, secrétaire général d'Elgeco Plus, a détaillé les raisons de cette plainte déposée contre des personnes non identifiées. Premier grief : le club affirme avoir été victime d'un vol de signature. Une autorisation falsifiée aurait été utilisée pour permettre à un joueur de quitter librement le club, alors que cette démarche n'aurait jamais été validée par Elgeco Plus. « Même le cachet apposé sur ce document n'est pas le nôtre », a martelé Théodore Rakotonirina, soulignant l'ampleur de la fraude. Le second point concerne l'identité du joueur en question. Selon le secrétaire général, ce dernier n'était pas officiellement membre du club, mais participait simplement à des entraînements matinaux. Ses parents auraient mis fin à ces sessions pour qu'il se concentre sur la préparation de son baccalauréat. « Nous ignorions totalement son implication dans cette affaire », a-t-il ajouté, perplexe.

Une affaire loin d'être close

Il a insisté sur le fait que tout transfert de joueur doit être approuvé par le comité de gestion du club, une procédure qui n'a visiblement pas été respectée ici. Il a également pointé du doigt la ligue régionale, censée superviser les mouvements des joueurs, et qui aurait laissé passer ce document douteux. « Ni moi, ni Elgeco Plus ne comptons en rester là. Nous irons jusqu'au bout, peu importe qui se cache derrière cette affaire », a-t-il déclaré avec fermeté. Des soupçons pèsent déjà sur certains membres internes au club, dont les noms circulent avec insistance. Une enquête policière a été ouverte pour faire la lumière sur cette tentative de trafic présumé. Pour l'heure, le joueur concerné n'a pas quitté Madagascar, et l'identité de ceux qui ont empoché les 12 000 euros reste un mystère.