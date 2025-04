Madagascar: Star tour - Quatre jours de festivités à Antsirabe

Chaque année à l'occasion de Pâques, Antsirabe devient le théâtre d'un événement populaire incontournable. Et cette année encore, le rendez-vous est pris avec le Star Tour, organisé par la société Star, qui revient du 18 au 21 avril devant la gare, pour une édition encore plus grandiose. L'édition précédente avait réuni plus de cent trente mille personnes. Cette fois, la barre est placée encore plus haut, avec un objectif de plus de cent cinquante mille visiteurs attendus, selon les prévisions de la société Star, organisatrice de l'événement.

La scène sera animée durant les quatre jours par une programmation artistique de premier plan. Le vendredi, Samoëla donnera le ton. Le samedi, les spectateurs retrouveront Reko Band et Tence Mena. Le dimanche, ce sera au tour de Tempo Gaigy de faire vibrer la foule. Le lundi, la clôture s'annonce mémorable avec Cky Cky et Jaojoby.

Pour faire monter l'ambiance bien avant le coup d'envoi, des animations se tiennent déjà dans les grandes surfaces de la ville. Lors d'une conférence de presse tenue hier à Andraharo, les organisateurs ont présenté les grandes lignes de cette édition 2025, qui s'annonce encore plus festive et accessible à tous.

Le site accueillera le public dans trois espaces complémentaires. Le premier sera dédié aux activités phares du Star Tour. Le second offrira un espace spécial. Et enfin, un espace kermesse permettra aux familles et aux enfants de profiter d'un cadre convivial et animé. Un camion-tour sillonne actuellement les rues pour donner un avant-goût de l'événement. Tout au long du week-end, les animations ne connaîtront pas de répit. Des DJ assureront une ambiance non-stop les samedi et dimanche pour que la fête batte son plein sans interruption.