Madagascar: Transparence - La société civile se forme au suivi budgétaire

Du 7 au 9 avril, un atelier de formation sur la transparence budgétaire a eu lieu à Anosy, organisé par MSIS-Tatao en collaboration avec l'International Budget Partnership (IBP). L'événement a réuni quinze représentants de la société civile malgache, provenant de secteurs variés tels que l'engagement citoyen, la transparence fiscale, le développement communautaire et l'éducation. L'objectif de cette formation était de renforcer les capacités de la société civile pour mieux suivre, analyser et influencer l'exécution du budget national, afin de promouvoir une gestion des finances publiques plus transparente et responsable.

La transparence budgétaire est un pilier fondamental pour assurer une gestion publique efficace et répondre aux besoins des citoyens. Lors de l'atelier, Harijaona Andriamoraniaina, le directeur exécutif de MSIS-Tatao, a rappelé que la société civile a un rôle clé à jouer dans l'élaboration et le suivi des budgets. Selon lui, les précédentes formations de 2022 avaient permis de sensibiliser la société civile malgache à l'importance de participer à la conception du budget national. Cette nouvelle session s'est concentrée sur la mise en oeuvre du budget et la manière dont les ressources allouées peuvent être utilisées pour répondre aux priorités sociales, comme l'éducation, la santé et les services de base.

Les participants ont appris à suivre de près l'exécution du budget, pour s'assurer que les engagements pris par le gouvernement, notamment en matière de priorités nationales et locales, soient respectés. Lorsque des écarts sont constatés entre les projets et leur mise en oeuvre effective, la société civile doit être en mesure de proposer des solutions et des recommandations pour améliorer la situation. Andriamoraniaina a également souligné : « Bien que les propositions de la société civile ne soient pas toujours intégrées dans les budgets annuels, un dialogue constant existe avec les autorités et la société civile joue désormais un rôle plus significatif dans les commissions de préparation du budget ».

Impact sur les citoyens

Djibril Badiane, formateur en budget à l'IBP, a expliqué : « L'objectif principal de l'atelier est de renforcer la capacité de la société civile à analyser l'exécution du budget, un aspect fondamental pour évaluer si les dépenses publiques ont un impact réel sur la vie des citoyens ». En 2022, la priorité avait été de doter les acteurs de la société civile des outils nécessaires pour comprendre et analyser les documents budgétaires de l'État malgache. Cette année, l'accent a été mis sur l'exécution du budget, en analysant notamment la capacité de l'État à mobiliser des ressources et à gérer efficacement les dépenses. L'impact de ces dépenses, surtout dans des secteurs tels que l'éducation et la santé, a été au coeur des discussions.

Badiane a souligné : « Il était important de comprendre non seulement comment les ministères et les agences exécutent les budgets alloués, mais aussi de mesurer l'impact direct de ces dépenses sur la vie des citoyens ». Il a précisé qu'une partie de l'analyse du budget se concentre sur la manière dont les fonds sont utilisés, et si ces dépenses contribuent réellement à l'amélioration des conditions de vie des citoyens dans les secteurs clés.