Madagascar: Transfert/Falsification - Au moins deux suspects poursuivis

Scandale. Comme la Fédération malgache de football, le club Elgeco Plus et son secrétaire général vont poursuivre en justice les auteurs de la lettre de transfert falsifiée d'un joueur qui faisait partie des Barea U17 en tournée au Maroc en janvier et février. Ces escrocs ont demandé 12 000 euros aux parents d'un ancien joueur de l'Elgeco Plus, Henri Ignace Mahatony, pour le transfert vers un club en France.

Les dirigeants du club ont évoqué hier après-midi, lors d'une conférence de presse à l'auditorium du By-Pass, que la lettre de libération avait été falsifiée. « Certes, ce joueur évoluait au sein de notre équipe U15 et U17, mais ses parents avaient décidé de le retirer car il était à l'époque en classe d'examen pour le bac. Il n'est plus enregistré dans notre base de données », souligne le secrétaire général du club, Théodore Rakotonirina. Ce dernier a montré à la presse que la signature et le cachet sur la lettre, en date du 5 novembre 2024, avaient été falsifiés.

Le secrétaire général de l'Elgeco Plus a affirmé qu'il était à Antsirabe les quatre derniers mois de l'an passé, jusqu'au 23 décembre 2024, étant le directeur de campagne d'un candidat en vue des élections communales à Antsirabe II. Deux noms ont été évoqués dans les réseaux sociaux ces derniers jours. Le nom d'un des entraîneurs des jeunes au sein du club a été révélé dans cette histoire, ainsi que celui de l'agent « escroc ». Le SG du club ainsi que le club du By-Pass ont déjà déposé une plainte contre X et vont poursuivre en justice tous ceux qui sont impliqués dans cette affaire.