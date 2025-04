Madagascar: Handball/Antsirabe - Grandir hand au chevet des jeunes vulnérables

Dans le cadre de son engagement pour inclusion sociale et le développement des enfants et jeunes vulnérables de la région Vakinankaratra, l'Association « Grandir Antsirabe », avec le projet Grandir Hand initié par l'association française « Grandir Ailleurs » et le club Noisy-le-Grand Handball 93, inaugure un nouveau terrain multisport le 24 avril au lycée André Resempa Antsirabe, ou LARA.

Avec le soutien de la Fédération Française de Handball et de la Fondation Axian, cette dernière a contribué à la construction du terrain dans le cadre de son programme M'Hetsika Mvola. L'inauguration du terrain de handball s'inscrit dans une démarche visant à promouvoir l'inclusion sociale des jeunes vulnérables d'Antsirabe par le sport.

Lancé en 2024, le projet Grandir Hand a pour objectif de favoriser l'inclusion sociale des enfants et jeunes vulnérables, de les sensibiliser aux bienfaits du sport sur la santé, et de développer la pratique du handball dans la région Vakinankaratra.

Le projet s'adresse également aux acteurs éducatifs, institutionnels et associatifs pour promouvoir une vision collective du sport-santé et de l'inclusion sociale.

« Environ deux cents enfants, âgés de 8 à 16 ans, ont bénéficié du projet. Chaque nuit, une équipe mobile effectue des maraudes nocturnes pour fournir des services médicaux et éducatifs aux enfants

des rues. Le projet héberge environ 30 enfants croisés dans la rue, leur fournissant des repas et un abri temporaire et un refuge, tout en les accompagnant dans leur parcours éducatif. Des activités ludiques et éducatives telles que la danse, le sport et le chant sont proposées pour favoriser leur autonomie », confie Tantely Eva Rabarisoa, Chargée de Partenariat et Mécénat.