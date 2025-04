Madagascar: ACEP Academy - Un centre de formation pour révolutionner l'éducation financière

ACEP Madagascar ouvre son premier centre de formation, ACEP ACADEMY, à Ivato. Ce nouvel espace a pour objectif de renforcer les compétences professionnelles et de promouvoir l'éducation financière, en s'adressant non seulement aux collaborateurs de l'institution, mais aussi au grand public.

Un vent de renouveau souffle sur le secteur de la microfinance à Madagascar avec l'ouverture officielle de l'ACEP ACADEMY, à Ivato. À travers cette initiative, l'institution marque une nouvelle étape dans son engagement en faveur du développement des compétences et de l'éducation financière. Plus qu'un simple centre, c'est un espace d'apprentissage conçu pour donner à chacun les moyens de mieux comprendre et gérer son avenir financier.

Depuis 30 ans, ACEP Madagascar accompagne les petites et moyennes entreprises malagasy grâce à des solutions de financement adaptées. Aujourd'hui, elle va plus loin, en plaçant le capital humain au coeur de son action.

« ACEP ACADEMY n'est pas réservé à ACEP uniquement. Il est également ouvert à ceux qui ne sont pas nos clients, dans la limite des places disponibles », souligne Mahefa Edouard Randriamiarisoa, Directeur Général d'ACEP Madagascar.

Concrètement, le centre proposera tout au long de l'année des formations organisées en cycles. Chaque module d'une durée de deux à trois jours - aborde des thématiques essentielles : gestion financière, leadership, relation client, innovation digitale, mais aussi les bonnes pratiques liées à la micro finance. L'objectif est clair : offrir à chacun des outils concrets pour progresser, que l'on soit salarié, entrepreneur ou simple citoyen curieux.

Les locaux, modernes et conviviaux, ont été pensés pour favoriser des échanges dynamiques entre les formateurs et les participants. ACEP met un point d'honneur à proposer un accompagnement personnalisé, adapté au profil et au rythme de chacun.

Vision

Derrière la création d'ACEP ACADEMY, il y a une vision claire : faire de la formation un levier de transformation, tant pour les collaborateurs que pour les clients ou le public.

« En interne, nous devons continuer à évoluer pour faire face aux défis qui changent constamment. En parallèle, nous voyons que beaucoup de Malagasy restent encore éloignés des notions de gestion financière et d'entrepreneuriat. C'est à cela que répond l'ACEP ACADEMY », explique Mahefa Edouard Randriamiarisoa.

Les retombées attendues sont concrètes : plus de maîtrise, plus d'autonomie, et surtout une meilleure gestion des ressources pour les entrepreneurs.

« Quand on sait bien gérer ses finances, on gère mieux son activité. Cela permet de faire grandir son entreprise de façon plus stable », ajoute-t-il.

Avec déjà 53 agences réparties à travers le pays, ACEP Madagascar a choisi de faire de ce centre un projet pilote. D'après les explications, Aucun autre centre n'est prévu pour l'instant, mais des formations décentralisées seront organisées en province, grâce à des partenariats avec les agences régionales.

L'ouverture de ce centre coïncide avec les 30 ans d'ACEP Madagascar. Ce n'est pas qu'un anniversaire : c'est un symbole fort, celui d'une institution qui regarde vers l'avenir, en mettant le savoir et l'humain au centre de sa mission.