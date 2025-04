Ethiopie: Le pays et l'Allemagne ont discuté du renforcement de la coopération au développement et de la collaboration future

Addis-Abeba — Des représentants de haut niveau éthiopiens et allemands se sont réunis pour une réunion cruciale visant à consolider leur coopération au développement de longue date et à explorer de futures pistes de collaboration.

La délégation allemande était composée de Marie Strohe, conseillère principale en politiques au ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement, Benjamin Tedla Hecker, chef de la coopération au développement à l'ambassade d'Allemagne et Carlotta Preiss, chef adjointe de la coopération au développement et première secrétaire.

La réunion a souligné le partenariat solide et multiforme entre les deux pays. Mme Strohe, récemment nommée au sein de l'équipe Afrique de l'Est, a partagé ses impressions positives sur les initiatives de développement allemandes en Éthiopie.

Dans le domaine de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, les deux parties ont reconnu le rôle important de l'Allemagne, notamment dans l'amélioration de la productivité agricole. Strohe a souligné ses visites de projets à Arbaminch et Asella, où l'Allemagne soutient des initiatives de multiplication de semences contribuant à la réhabilitation du lac Chamo et à l'amélioration de la production alimentaire locale.

La sécurité alimentaire restant un défi majeur, l'Allemagne a réaffirmé son engagement à renforcer les systèmes alimentaires éthiopiens.

La ministre d'État des Finances, Semereta Sewasew, a souligné l'importance du Programme de filets de sécurité productifs (PSNP) pour protéger les populations vulnérables des impacts des réformes économiques. Mme Strohe a réaffirmé le soutien indéfectible de l'Allemagne aux mécanismes de protection sociale éthiopiens.

Les participants ont pris acte des engagements existants en matière d'appui budgétaire et ont présenté les processus parlementaires en cours, dont les développements sont attendus plus tard dans l'année.

Par ailleurs, l'Allemagne a invité l'Éthiopie à participer à la prochaine Conférence de Hambourg sur le développement durable, prévue à Berlin en juillet.

La partie allemande a souligné l'importance de la représentation éthiopienne à cet événement de haut niveau et a demandé des précisions sur le niveau de participation que le gouvernement éthiopien entend assurer.

La réunion s'est conclue par un engagement commun à renforcer les relations bilatérales.

Les deux parties ont exprimé leur enthousiasme pour la poursuite de la collaboration et l'exploration de nouvelles opportunités, en phase avec l'évolution des priorités nationales et des objectifs de développement internationaux qui seront abordés lors des prochaines négociations gouvernementales.