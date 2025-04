Sénégal: Fondation Mo Ibrahim - Macky Sall désormais membre

La Fondation Mo Ibrahim a annoncé l'admission de quatre nouvelles personnalités à son Conseil et au Comité du « Prix Ibrahim pour le leadership africain ».

L'ancien président sénégalais, Macky Sall, figure parmi les quatre nouvelles personnalités cooptées de la Fondation Mo Ibrahim. « Nous sommes ravis d'accueillir Josep Borrell, Moussa Faki Mahamat, Mark Malloch-Brown et Macky Sall au sein de la Fondation.

Chacun d'entre eux apporte une expérience exceptionnelle. Je me réjouis de pouvoir collaborer étroitement avec eux pour relever certains des défis les plus urgents auxquels l'Afrique et le monde sont confrontés aujourd'hui», a déclaré Mo Ibrahim. Josep Borell et Moussa Faki Mahamat font leur entrée au « Comité du Prix Mo Ibrahim ».

Le premier a été le chef de la diplomatie européenne et le second a été à la tête de la Commission de l'Union africaine. La Fondation Mo Ibrahim a été portée sur les fonts baptismaux en 2006 par l'homme d'affaires Mo Ibrahim. Elle dispose de bureaux à Londres, au Royaume-Uni, et à Dakar, au Sénégal. Son coeur de métier est d'oeuvrer au «renforcement de la gouvernance et du leadership en Afrique grâce à ses initiatives telles que « l'Indice Ibrahim de la gouvernance africaine », le « Prix Ibrahim pour les réalisations en leadership africain ».