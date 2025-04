Afrique: L'UE et le Togo ouvrent les candidatures pour le concours BlueInvest Africa 2025

TLDR

L'Union européenne, en collaboration avec le gouvernement du Togo, a ouvert les candidatures pour les startups qui souhaitent participer à l'événement BlueInvest Africa, prévu les 15 et 16 octobre à Lomé.

BlueInvest Africa est une plateforme qui met en relation des entrepreneurs africains du secteur de l'économie bleue avec des investisseurs internationaux et des acteurs publics. L'édition 2025 fait suite aux événements précédents organisés aux Seychelles et au Kenya et vise à mettre en lumière les entreprises prêtes à investir qui contribuent à une économie bleue durable et inclusive sur l'ensemble du continent.

Organisée dans le cadre de la stratégie "Global Gateway" de l'UE, l'initiative vise à stimuler l'investissement européen dans l'innovation maritime africaine, notamment dans l'aquaculture, le tourisme côtier, la biotechnologie marine et la conservation des océans. Les startups sélectionnées auront l'occasion de rencontrer des investisseurs internationaux, des décideurs politiques et des partenaires de développement.

Points clés à retenir

BlueInvest Africa reflète l'intérêt croissant de l'Union européenne pour les plateformes d'investissement sectorielles qui soutiennent le développement durable. L'économie bleue, qui couvre les ressources marines et côtières, offre un potentiel économique important pour l'Afrique, en particulier dans les domaines de la pêche, du tourisme et de la résilience climatique.

En facilitant l'engagement transfrontalier des investisseurs, l'UE met en oeuvre sa stratégie "Global Gateway" pour créer des partenariats commerciaux plus solides entre l'UE et l'Afrique. Pour les jeunes pousses africaines, la participation offre à la fois financement et visibilité, en particulier dans un environnement où les capitaux sont limités.

L'événement renforce également le positionnement de Lomé en tant que centre régional pour la diplomatie maritime et d'investissement. Alors que l'intérêt pour la croissance bleue durable augmente, cette plateforme pourrait servir de modèle pour des accélérateurs d'investissement similaires soutenus par l'UE dans d'autres secteurs verts et axés sur le climat.