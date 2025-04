Congo-Brazzaville: Histoire du Congo - La Maison de la mémoire africaine envisage un dîner de travail à Paris

Le dîner de travail qu'envisage d'organiser la Maison de la mémoire africaine (MMA) le 7 juin à Paris, en France, sur le thème « Brazzaville, la grande capitale oubliée », vise à mettre en lumière et à rappeler le rôle crucial du Congo dans l'histoire.

Institution culturelle et scientifique portée sur les fonts baptismaux en décembre 2022 à Brazzaville, la MMA que préside l'écrivain-chercheur et opérateur culturel congolais résidant en France, Marcellin Mounzéo-Ngoyo, vise à sauvegarder des cultures africaines en voie de disparition. C'est dans ce contexte qu'elle organisera le 7 juin, à Paris, un dîner de travail placé sous le patronage de la ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs, Lydie Pongault, parrainé par le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso.

Ce dîner qui rassemblera des personnalités influentes et des décideurs de différents horizons portera sur le thème « Brazzaville, la grande capitale oubliée », avec pour sous-thème « Brazzaville, terre d'histoire, terre de créativité, terre d'opportunités et terre d'investissements ». Cet événement entend mettre en lumière et rappeler le rôle crucial du Congo dans l'histoire, à l'aube de son cinquième anniversaire d'indépendance, le 15 août prochain. Parmi les objectifs, restaurer la place indiscutable du Congo au coeur de l'histoire mondiale ; tirer des leçons du passé pour envisager des perspectives enrichissantes ; promouvoir l'image du Congo ainsi que ses contributions significatives sur la scène internationale ; faire résonner la voix du pays et partager sa vision pour l'avenir de l'Afrique en particulier et du monde en général ; offrir l'occasion à chacun de découvrir l'existence du Congo, un pays accueillant, propice au tourisme et à l'investissement.

Marcellin Mounzéo-Ngoyo justifie la tenue de cet événement par le fait qu'il ne faut pas laisser le Congo sombrer dans l'oubli sur la scène internationale. « Dans ce monde en perpétuelle mutation, il est impensable de ne pas laisser le Congo sombrer dans l'oubli sur la scène internationale. Le Congo est un grand pays, mais il souffre aujourd'hui d'une perte de visibilité. À l'étranger, lorsqu'on évoque le Congo, on pense automatiquement à la République démocratique du Congo. C'est une réalité triste et injuste. Pourtant, notre pays a toujours contribué, de manière significative, à l'édification d'une humanité plus juste et plus solidaire. Si, nous, Congolais, n'en parlons pas, personne ne le fera à notre place », souligne-t-il.

Brazzaville, capitale de la France libre

Marcellin Mounzéo-Ngoyo a ajouté que récemment, le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a remporté une importante médiation en Libye. Il est essentiel que le monde entier en soit informé, et que les générations futures en gardent mémoire. De même, l'engagement du Congo en faveur de l'environnement, de la préservation des forêts et de la lutte contre le réchauffement climatique mérite une attention particulière. N'oublions pas que le Congo fut la capitale de la France libre et le théâtre de conférences historiques. Parmi tant d'autres, il y a, le Protocole de Brazzaville, signé le 13 décembre 1988, ayant conduit à l'indépendance de la Namibie, à la libération de Nelson Mandela et à l'abolition de l'apartheid. Et la conférence de Brazzaville, organisée du 30 janvier au 8 février 1944 pendant la Seconde Guerre mondiale, convoquée par le Comité français de la libération nationale, sous la direction du général Charles de Gaulle. « Elle visait à définir l'avenir de l'empire colonial français après la guerre. Hélas, tous ces faits marquants risquent de sombrer dans l'oubli. Même lorsque l'on parle des tirailleurs sénégalais, il est rarement mentionné que de nombreux Congolais, Tchadiens et Centrafricains ont également servi avec courage. Ces histoires méritent d'être racontées. Le Congo a autrefois rayonné de fierté et d'influence dans des domaines variés : la résolution de conflits interétatiques, le soutien financier aux pays en difficulté, l'accueil de réfugiés politiques, le sport, la littérature et, bien sûr, la musique, qui a inspiré des générations. Cette grandeur n'est pas perdue. Elle nécessite seulement une volonté renouvelée pour être restaurée », a souligné le président de la MMA.

Institution culturelle et scientifique, la MMA est un espace dédié à la préservation et à la valorisation du patrimoine culturel africain et afro-descendant. A travers des initiatives éducatives et culturelles, elle oeuvre pour faire vivre et transmettre l'histoire, les savoirs et les contributions contemporaines des peuples d'Afrique et des Afrodescendants. Sa vision première est de préserver et diffuser la richesse du patrimoine africain et afrodescendant, en mettant en lumière son héritage historique et ses expressions contemporaines. Afin d'offrir un espace d'apprentissage et de réflexion accessible à tous les publics, la MMA compte organiser des expositions, des conférences, des ateliers et des événements éducatifs.