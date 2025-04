Congo-Brazzaville: Sotigui Awards 2025 - L'appel à films lancé

L'académie des Sotigui Awards vient d'ouvrir les candidatures jusqu'au 30 juin pour l'inscriptions des films et séries à la 10e édition du festival.

Depuis dix ans, les Sotigui Awards honorent les talents du cinéma africain et de la diaspora, mettant en lumière les acteurs et comédiens qui donnent vie aux histoires du continent. Cette édition est assez particulière car les Sotigui célèbrent une édition exceptionnelle : les dix ans des Sotigui Awards ! À cette occasion, l'Académie des Sotigui lance l'appel à films pour l'édition 2025.

« Si vous avez réalisé ou participé à une oeuvre cinématographique mettant en avant des acteurs africains et de la diaspora, c'est le moment de soumettre votre film et de faire partie de cette édition historique. Rejoignez-nous pour cette édition anniversaire, où nous mettrons à l'honneur dix ans de célébration du talent, de la passion et de l'excellence cinématographique africaine », a annoncé le comité de sélection via la page Facebook du festival.

Les Sotigui Awards se tiendront à Ouagadougou, au Burkina-Faso. En attendant, les acteurs et réalisateurs désirant postuler ou soumettre leurs oeuvres dans différentes catégories peuvent le faire via mail jusqu'au 30 juin. L'appel à candidatures est ouvert aux acteurs africains basés sur le continent et ceux de la diaspora, ainsi qu'aux films africains. Les genres éligibles à la dixième édition des Sotigui Awards sont le long métrage fiction et la série télévisuelle. Et la production en candidature doit dater d'au moins deux ans.