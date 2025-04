Congo-Brazzaville: Musique - Paterne Maestro en concert à Paris

Le jeune artiste rappeur congolais Paterne Maestro s'est imposé grâce à son style qu'il qualifie de "Rap folklorique", ainsi qu'à ses prestations régulières improvisées devant des publics passionnés. Son concert original lui a permis de créer très vite une communauté de fans, contribuant ainsi à asseoir sa notoriété. L'artiste sera en concert live au Casino de Paris, le 31 mai.

Les fans de la "Baseron Saint Michel" ont de quoi se réjouir, car Paterne Maestro est déterminé à atteindre le sommet. Si certains artistes et créateurs de contenu ont du mal à avoir une communauté fidèle de fans et d'abonnés qui les suivent et relayent leurs oeuvres régulièrement dans leurs milieux respectifs, Paterne Maestro, lui, a réussi à bâtir la sienne suite à son concept de freestyle face au public et à ses prouesses sur scène. Ses tubes, désormais incontournables, ont non seulement propulsé sa carrière, mais aussi multiplié ses vues et le nombre de ses abonnés.

Depuis l'annonce de son concert au Casino de Paris, la "Baseron", fief de l'artiste devenu l'épicentre de la culture street à Brazzaville, a vu les choses bouger. Ce lieu est désormais un passage obligé pour les grandes stars internationales en visite dans la capitale congolaise. Entre répétitions, création, scénarios et scénographies où chaque détail est minutieusement pensé, Paterne Maestro et son groupe sont à pied d'oeuvre pour offrir un spectacle qui enflammera le public parisien. Élégant et gracieux, ce jeune artiste urbain congolais qui séduit désormais la scène internationale a su prendre toute sa place dans cet univers, faisant preuve d'une grande volonté et d'une intelligence artistique remarquable.

L'artiste souhaite rééditer l'exploit du stade Eboué et, pour son concert à Paris, il a promis de livrer un show à la hauteur des attentes du public. Un concert qui se démarquera de ses prestations précédentes pour rester gravé à jamais dans la mémoire des amoureux de la musique urbaine. Ce concert solo, le tout premier de sa carrière sur la scène européenne, sera abordé avec plus de maturité et de professionnalisme. Il a l'intention d'enflammer la salle, où l'allégresse et l'émotion fusionneront pour offrir un spectacle vibrant. Paterne Maestro souhaite marquer les esprits des mélomanes par son énergie, son enthousiasme et son désir de faire de cet événement un moment inoubliable.

De son vrai nom Auge Paterne Okonda Otou, Paterne Maestro est auteur-compositeur. Il est une figure montante de la musique urbaine congolaise, apportant une nouvelle dimension au rap grâce à son approche folklorique et à son interaction directe avec le public. Bien que sa carrière soit relativement récente, elle est déjà marquée par des succès significatifs et une reconnaissance croissante sur la scène musicale. Invité de l'émission Couleurs tropicales de Claudi Siar sur RFI, Paterne Maestro a été désigné meilleur artiste rappeur lors des Brazza Best Awards 2023, témoignant de son impact sur la scène musicale.

Sa musique se caractérise par un mélange de rap et de folklore qu'il appelle le "Rap folklorique" et aborde des thématiques conscientes, enracinées dans le patrimoine culturel congolais. Son slogan "Eeeh Saint Michel eee, ba voisin ba djokeleee" est devenu un cri de ralliement pour ses fans qui se retrouvent régulièrement à la "Baseron".