Congo-Brazzaville: 9e édition du Champas - Les Diables rouges face à une grosse concurrence à Pointe-Noire

Placée sous l'égide du ministre de la Jeunesse et des Sports, Hugues Ngouelondele, la neuvième édition du Championnat d'Afrique de Scrabble (Champas) se tiendra du 28 avril au 3 mai à Pointe-Noire. Une vingtaine de pays, dont le Congo (pays hôte), y participera. Environ deux cents cinquante passionnés du scrabble sont invités à confronter leur intelligence dans un climat de tension permanente, où chacun, armé de son vocabulaire et de son savoir-faire, devra donner le meilleur de lui-même.

Dans la compétition intellectuelle où se mêleront mots et lettres, aucune baisse de régime n'est tolérée, surtout pour les Diables rouges qui sont déterminés à récolter des médailles face à l'élite continentale francophone. Plusieurs disciplines sont au programme de cette édition, à savoir le Duplicate Élite, le Duplicate Blitz, le Duplicate Paire, l'Élite Classique et le Défi Africain.

Le Congo est bien armé car il compte en son sein plusieurs grands champions, à l'instar de Cyrille Tchikaya (Huit fois champion du Congo sur plusieurs disciplines et ancien champion d'Afrique 2019 en Défi Africain), Wenceslas Bouka (Champion national en classique), et Rodima Dihoulou (Champion national Blitz). Ces deux derniers, avec l'aide des dieux du terroir ma Loango, tenteront de décrocher les médailles tant convoitées. À noter aussi la présence de Briny Kouba Matouridi, le benjamin de l'équipe nationale congolaise, âgé de seulement 17 ans et actuellement élève en classe de terminale. Outre le baccalauréat, il nourrit de grandes ambitions. Lors de la septième édition du championnat national du Congo, il avait déclaré : « Je veux être champion du Congo, d'Afrique et du monde ».

Une opposition internationale de taille

Il faudra certainement soulever des montagnes pour décrocher les plus grandes distinctions en Blitz, en Élite, en Classique et en Défi Africain, car les champions à détrôner ne sont autres que Mathieu Zingbé (Champion national ivoirien et champion d'Afrique lors de la huitième édition du Champas à Bouaké, en Côte d'Ivoire), avec six médailles d'or en Blitz, Élite et Paire. On retrouve également le Camerounais Patrick Ulrich Seunang et le Congolais de Kinshasa, Eugène Lama, qui a remporté deux médailles d'or en Élite et en Paire. Ces champions ont fait briller leur talent lors de la huitième édition du Champas en Côte d'Ivoire.

Pointe-Noire, ville d'hospitalité et de culture

Le Congo, fidèle à son hospitalité légendaire, a choisi Pointe-Noire, capitale ludique et des lettres, pour donner une saveur et un caractère particulier à cette neuvième édition du Champas, comme l'a précisé Serge Ngouakamabe, président du comité d'organisation et chargé de la communication : « Pointe-Noire est une ville portuaire, un espace de rencontres, de diversité et de mouvement, qui s'ouvre vers le monde. Elle permettra aux différentes délégations de se retrouver à travers le scrabble, qui devient un langage commun. Ce sera aussi l'occasion de célébrer la Francophonie au-delà de la compétition, dans toute sa richesse ».

Pour lier l'utile à l'agréable, une exposition artistique et culinaire témoignera de la culture congolaise en marge de cette compétition, à travers le village Moya, ceci pour faire rayonner la ville de Pointe-Noire.