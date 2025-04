Cote d'Ivoire: Cinéma - « Nina Torres » bientôt au cinéma

Après son dernier film « Marabout chéri », la présentatrice-télé ivoirienne Khady Touré poursuit son parcours cinématographique et annonce son prochain long métrage « Nina Torres » qui sortira en salle le 2 mai.

Le teaser du long métrage thriller « Nina Torres » est sur la toile depuis le 19 mars. A en croire Khady Touré, le film sortira en salle dès le 2 mai et sera diffusé dans 48 salles à travers onze pays d'Afrique, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la République du Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée, le Mali, la République démocratique du Congo, le Sénégal et le Togo. En plus, une projection exclusive est prévue à Paris.

Créé et produit par Kadhy Touré, avec la participation de Ray Reboul à la réalisation, le long métrage « Nina Toress » c'est l'histoire d'une jeune présentatrice télé adulée qui voit son émission bouleversée lorsqu'un appel en direct vient tout faire basculer. Ce qui devait être une simple émission devient un face-à-face sous haute tension...

Kadhy Touré, de son vrai nom Kadidjata Touré, est une actrice, productrice, présentatrice de télévision et entrepreneuse ivoirienne née le 13 septembre 1988, à Bouaké. Sa carrière débute en 2008 quand elle endosse le rôle de Nafir dans la production ivoiro-nigériane "Le fruit non mûr". Vite, elle enchaîne les apparitions sur grand écran et se démarque par son jeu d'acteur avant de passer aux manettes derrière la caméra. Pour son nouveau film, elle espère autant voir plus de succès que son tout dernier film « Marabout chéri » sorti en 2023. Bon vent Kadhy !