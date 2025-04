Congo-Brazzaville: Yop reggae festival 2025 - Une scène pour la paix et la diversité musicale

La 9e édition du Yop reggae festival promet d'être le rendez-vous incontournable de l'année. Du 28 au 30 août, Yopougon, une des treize communes du district d'Abidjan, accueillera cet événement célébrant le rôle essentiel de la musique dans la promotion de la paix. Placée sur le thème « La contribution du reggae pour des élections apaisées », cette édition invite artistes émergents et confirmés à briller sur une scène internationale tout en portant un message engagé et universel.

Le Yop reggae festival 2025 lance un appel à candidatures afin de réunir des talents musicaux autour d'une cause commune : la célébration de la diversité artistique et la sensibilisation à la paix sociale dans le contexte électoral. Cet événement s'affirme comme une plateforme d'expression, un lieu d'échange et un levier d'engagement citoyen. En réunissant des artistes d'horizons variés, le festival encourage la créativité et les synergies culturelles, tout en offrant aux participants une opportunité de se connecter à un public mondial et à des professionnels influents.

L'appel est accessible à tous les artistes ou groupes musicaux évoluant dans les genres suivants : reggae, hip-hop, pop music et jazz. L'objectif du festival est de mettre en lumière des talents divers, en permettant à la fois aux figures confirmées et aux étoiles montantes de s'exprimer sur une même scène. Les participants doivent démontrer un engagement artistique sincère et répondre aux critères stricts définis par les organisateurs.

Pour soumettre leur candidature, les artistes doivent présenter un dossier complet avant le 31 mai à minuit. Le dossier devra contenir un press-book détaillant leur parcours artistique, cinq titres en format MP3, trois photos haute résolution, ainsi qu'une vidéo live ou un lien YouTube. Les candidatures peuvent être envoyées par mail à l'adresse officielle du festival ou déposées physiquement à Mediatech, située à Yopougon, rue Princesse. Les dossiers incomplets ou soumis après la date limite ne seront pas pris en compte, garantissant un processus de sélection rigoureux et équitable.

Participer au Yop reggae festival, c'est entrer dans une expérience musicale et humaine enrichissante. Les artistes sélectionnés auront la chance de se produire devant un public varié et des professionnels internationaux tels que des promoteurs, diffuseurs et journalistes. Cette visibilité constitue une rampe de lancement idéale pour développer leur carrière tout en portant un message universel de paix et d'harmonie. En s'associant à ce projet, les participants renforcent leur crédibilité en tant qu'artistes engagés, connectant leur art à des enjeux sociétaux essentiels.

Le Commissariat général du Yop reggae festival invite tous les talents musicaux, émergents ou reconnus, à répondre à cet appel. Votre voix et votre art peuvent contribuer à diffuser un message de cohésion sociale et de fraternité à travers la musique. Les résultats de la sélection seront publiés le 17 juin, offrant aux artistes retenus le temps nécessaire pour se préparer à cet événement emblématique.

Depuis sa première édition, le Yop reggae festival s'est affirmé comme un pilier de la scène musicale en Côte d'Ivoire et au-delà. Né à Yopougon, un quartier emblématique de la créativité ivoirienne, cet événement célèbre chaque année la richesse de la musique tout en favorisant les échanges culturels. Chaque édition s'inscrit dans une dynamique d'engagement social et de performances artistiques exceptionnelles, prouvant que la musique est une force universelle capable de rassembler et de transformer.