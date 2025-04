Congo-Brazzaville: Formation - Des bourses au profit des jeunes leaders africains

La Fondation Mandela Rhodes a ouvert depuis mars dernier les candidatures à son programme de bourses 2024-2025. L'objectif est de développer une capacité de leadership exceptionnelle dans le continent à travers l'éducation et le développement. La date limite pour postuler est fixée au 21 avril.

Destinée aux études dans tous les domaines, la bourse combine un soutien financier avec un programme de leadership. Ce programme de développement du leadership repose sur les principes fondateurs de réconciliation, d'éducation, d'entrepreneuriat et de leadership. L'objectif phare de ladite fondation derrière ces bourses est de perpétuer l'héritage de Nelson Mandela en dotant des jeunes leaders africains des compétences et du courage nécessaire pour transformer le continent en un endroit où tout le monde a les mêmes chances de prospérer.

Dispensé principalement par le biais d'une série d'ateliers, le programme s'adresse aux personnes âgées entre 19 et 29 ans ayant obtenu ou qui s'apprêtent à obtenir un diplôme de premier cycle. Les candidats sont tenus d'avoir une bonne connaissance de l'anglais, une passion pour le leadership et un engagement en faveur de l'égalité, de la liberté et de la dignité humaine en Afrique.

Il s'agit d'une bourse d'études entièrement financée qui est combinée avec un programme de leadership. Pour ce faire, cette bourse couvrira les frais de scolarité et d'inscription, une allocation pour le matériel d'études, la recherche et l'aide médicale, l'hébergement et les repas, ainsi qu'une allocation personnelle et les frais de voyage.

La bourse permet de développer les compétences des boursiers en leur inculquant des aptitudes, des capacités et des connaissances du XXIe siècle en matière de leadership. Elle arme les futurs leaders de courage en développant leur résilience, tout en les emmenant à s'accepter eux-mêmes, en augmentant leur capacité à accéder à leurs ressources intérieures alors qu'ils cherchent à avoir un impact transformateur dans le monde.

Notons qu'en plus du cursus académique, le programme propose une formation en leadership et en entrepreneuriat. Lancée en 2003, la Fondation Mandela Rhodes est le résultat d'un partenariat visant à remédier aux inégalités héritées du passé en offrant des possibilités d'éducation et de développement du leadership à de jeunes leaders prometteurs du continent africain.