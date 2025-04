Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Des matinées entrepreneuriales avec l'association 'Un jeune, un projet audacieux'

Le programme qui se tiendra le 12 avril à Brazzaville et le 19 avril à Pointe-Noire vise à apporter une réelle transformation aux jeunes congolais porteurs de projets, déterminés et engagés à devenir des leaders inspirants. L'objectif est de leur transmettre des compétences nécessaires et la confiance requise pour piloter efficacement leurs activités.

Sur le thème "Comment entreprendre et investir sans financement en 2025 ?", la rencontre revêt une importance capitale. Selon Mujibrel Ngouele, coordinateur de l'association "Un jeune, un projet audacieux", l'un des freins de la jeunesse congolaise est la peur de se lancer dans une activité, même si de nombreuses idées nobles existent. Selon lui, celui qui attend que tout soit parfait pour agir ne fait jamais rien. L'idée qu'il faut beaucoup d'argent pour entreprendre est fausse. Aujourd'hui, avec internet et le digital, l'on peut démarrer une activité avec peu de moyens. La véritable richesse réside dans l'idée, la stratégie et la capacité à exécuter rapidement. Ceux qui attendent un grand capital avant de se lancer restent souvent bloqués. Les grandes idées ne naissent pas toujours d'une pensée révolutionnaire, mais souvent du quotidien, émergent en observant et en écoutant. L'innovation réside dans la capacité à révéler le potentiel caché des choses simples.

« Les idées ne manquent pas auprès des jeunes, mais ils ne savent pas comment passer à l'action, car beaucoup sont freinés par le manque de moyens, notamment l'absence de capital d'investissement. Pourtant, il existe des stratégies efficaces et approuvées permettant de démarrer un projet sans financement initial. Il suffit d'utiliser l'autofinancement tout en appliquant une méthode d'épargne stricte et efficace, d'exploiter les compétences et de les transformer en source de revenus », explique Mujibrel Ngouele.

Grâce à ces rencontres, à travers des sous-thèmes tels que "Stratégies clés pour entreprendre sans financement", "Retour sur l'expérience entrepreneuriale", "Le développement personnel, source de réussite pour un entrepreneur", qui seront animés respectivement par Mujibrel Ngouele, Priscille Edeal Okoto et Coech Diallo, les participants seront formés sur les notions fondamentales de l'entrepreneuriat et du leadership. Cette conférence ne sera pas seulement un événement, mais plutôt une passerelle, un catalyseur d'opportunités, un espace où des synergies essentielles seront créées pour bâtir une communauté dynamique.

Durant les deux rencontres, à travers des tables rondes, des conférences-débats et des panels de discussions, les organisateurs mettront à la disposition des participants des stratégies et des mécanismes leur permettant de maximiser leurs connaissances en gestion financière, marketing, ainsi qu'un accompagnement intensif pour leur fournir des compétences et capacités managériales et techniques afin de développer et pérenniser leurs activités.

« Nous voulons créer un véritable déclic et donner aux jeunes les moyens d'agir concrètement pour bâtir leur avenir en réalisant leurs projets entrepreneuriaux. Nous voulons créer un cadre d'échanges où les jeunes talents peuvent partager leurs expériences et trouver des solutions adaptées aux réalités locales », a-t-il ajouté.

L'association "Un jeune, un projet audacieux" accompagne les jeunes dans la concrétisation de leurs idées en leur fournissant des outils, des formations et un réseau de soutien. Elle repose sur l'idée que chaque jeune a du potentiel et qu'il suffit d'un bon accompagnement pour transformer une idée en succès. En d'autres termes, c'est une plateforme engagée dans une approche holistique pour transformer positivement le quotidien des jeunes à travers diverses initiatives, en créant des changements tangibles et durables. Elle les soutient dans leurs parcours professionnels et personnels, contribue à transformer positivement les communautés, à autonomiser les jeunes, et offre un accompagnement et mentorat approfondis. L'objectif est de mettre en relation les jeunes entrepreneurs expérimentés pour partager leurs savoirs et connaissances, de créer un réseau professionnel solide entre les jeunes et d'autres acteurs du secteur afin de favoriser plus d'opportunités d'affaires, d'expériences et de ressources.