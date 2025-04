Afrique: La semaine du cinéma africain - Quatre films en sélection officielle

Pour la cinquième édition de la semaine du cinéma africain qui se tiendra du 28 juin au 4 juillet, à Libreville au Gabon, quatre films congolais font partie de la sélection officielle. La semaine du cinéma africain est bien plus qu'un simple événement cinématographique annuel, c'est une célébration de la richesse culturelle et artistique africaine, rassemblant cinéastes, réalisateurs, producteurs, passionnés et curieux du monde entier pour découvrir des récits captivants du continent.

Les longs métrages "Parcours" de Said Bongo et "Incartade" de Dusney Malanda, le court métrage "Ma richesse" de Divana Cate Radianick et le documentaire "Ma première grossesse" d'Eddy Mikolo sont les films congolais au programme de la cinquième édition de la rencontre africaine qui affichera plus d'une quarantaine de films en sélection officielle dont dix longs-métrages, vingt-et-un courts métrages, huit documentaires, cinq séries et quatre films d'innovation.

"Parcours" qui continue de séduire les festivals à travers le monde, raconte l'histoire d'une mère et sa fille, Bayi, risquant tour à tour leur vie dans le district de Djoueke en tombant entre les mains des rebelles. Ce, dans le but de mettre la main sur les poches de sang indispensables à leur survie. Ce film appelle à l'humanisme, à l'amour, au courage, à l'entraide et à l'espoir. C'est un hommage à toutes les mamans qui se battent au quotidien pour la survie de leurs enfants.

La semaine du cinéma africain, grand rendez-vous du septième art africain, est bien plus qu'un simple événement cinématographique annuel. C'est une célébration vibrante de la richesse culturelle et artistique du continent. Chaque édition, l'événement rassemble cinéastes, passionnés et curieux du monde entier pour découvrir des récits authentiques, émouvants et captivants qui célèbrent la diversité et la créativité de l'Afrique. En d'autres termes, ce festival est une plateforme où cinéastes, réalisateurs, producteurs et distributeurs se rencontrent pour la présentation des meilleures productions de l'heure, distribuer et vendre leurs œuvres sur le continent et à l'international. Il est aussi une académie où les aspirants aux métiers du cinéma et de l'audiovisuel peuvent directement interagir avec les professionnels à travers des ateliers et master class, des conférences débats, des tables rondes et panels de discussion pour renforcer leurs compétences et capacités opérationnelles, bénéficier des bourses d'études de trois ans de prestigieuses écoles du cinéma du continent.

La vision étant non seulement de promouvoir et de récompenser le professionnalisme dans le métier du cinéma parmi les africains, mais aussi d'encourager la mise en réseau des professionnels africains en créant une industrie du cinéma telle qu'Atles au Maroc, Cap Town films studios en Afrique du Sud, Sugar factory films studios au Nigeria et Hollywood aux Etats-Unis pour permettre aux cinéastes et réalisateurs de créer, produire, réaliser et distribuer leurs œuvres en Afrique. Le cinéma a un impact puissant sur la société, façonne ainsi la culture, l'éducation, la politique, l'économie et les individus. Il constitue une force vitale et dynamique dans la société contemporaine, offrant un moyen de communication et d'expression unique.

Chaque année, le pays d'accueil reçoit des professionnels venant du monde entier, créant ainsi une synergie entre eux. Ils ont ainsi directement accès à un large éventail d'activités. Avant, pendant et après le festival, le pays d'accueil voit sa culture, sa société et ses talents locaux mis en avant.

Le programme de cette édition aura la même connotation que les précédents, à savoir la cérémonie d'ouverture avec tapis rouge, tables rondes, conférences débats, panels de discussions et master class, projection et exposition, visite touristique permettant aux festivaliers, notamment réalisateurs, cinéastes et producteurs de visiter certains sites historiques du pays, une excursion qui sans doute leur donnera quelques idées pour leurs prochaines productions.