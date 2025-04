Congo-Brazzaville: Les souvenirs de la musique congolaise - Maxime Soki Vangu et Emile Soki Dianzenza, deux frères talentueux dans l'univers musical congolais (1)

Maxime Soki Vangu, né le 18 août 1947, et son frère cadet Emile Soki Dianzenza, né le 14 décembre 1954, tous à Léopoldville (actuelle Kinshasa) en République démocratique du Congo, partagent une passion commune : la musique. Ils sont chanteurs et auteurs-compositeurs.

Maxime Soki Vangu, étudiant à la colonie scolaire de Boma (dans la province du Bas-Congo), chantait à la chorale de l'église. À ses heures perdues, il interprétait les chansons de grands noms de la musique congolaise tels que Joseph Kabassélé Grand Kallé, Tabu Ley Rochereau, et d'autres à la grande satisfaction de son auditoire.

De son côté, son frère Emile, tout juste âgé de 15 ans, devint célèbre après sa participation au festival de musique organisé par le chanteur Gérard Madiata en 1969, au stade Tata Raphaël. Il y interpréta une chanson dédiée à l'Union africaine et remporta la palme, ce qui éveilla en lui une véritable vocation musicale. Encouragé par son frère Maxime, les deux frères décidèrent de s'unir et de cheminer ensemble dans le monde musical. Ils signèrent un contrat avec la maison de disques "La Musette" et lancèrent deux 45 tours : "Mokolo ya mariage" et "Baboti ba pekissi" d'Emile Soki, ainsi que "Misère ya bassi" et "Mwasi ya bato" de Maxime Soki. Ces chansons connurent un grand succès auprès des jeunes mélomanes de Kinshasa, qui les fredonnaient dans toute la ville.

Au fil des mois, Emile Soki devint la coqueluche des jeunes de son époque. Les deux frères formèrent un groupe de fortune qui se produisait régulièrement, souvent en première partie des concerts du Négro succès. Ils fondèrent ensuite l'orchestre Bella Bella en 1970, un groupe qui se distingua avec des artistes de talent tels que Ricos Kinzunga (Guitare solo), Dino Vangu (Guitare), Pierre Bissikita (Guitare accompagnement), Zeus Kayembe, Emmany Shaba (Basse), et le très célèbre chanteur Canta Nyboma alias Danos Canta. Sa voix d'or fut mise en valeur dans un trio avec les frères Soki. Des tubes comme "Madendeli" ou "Lina" d'Emile Soki marquèrent l'écosystème musical congolais dans les années 1970 et 1971.

Devenu leader incontesté de l'orchestre Bella Bella, Emile Soki commença à montrer certains caprices de star. Il s'abstenait parfois de participer aux répétitions et arrivait souvent en retard aux concerts. Malheureusement, ce qui ne devait pas arriver, arriva. En effet, vers la fin de l'année 1971, lors d'un concert de Bella Bella au Rolly bar, Maxime, qui avait jusque-là supporté les caprices de son frère, lui ôta le micro en raison de son comportement déviant, au grand étonnement du public. La chanson fétiche d'Emile de l'époque, "Baiser ya litama", fut interprétée à sa place par Maxime, à la grande satisfaction du public.

Se sentant lésé, Emile Soki décida de quitter Bella Bella et fonda son propre groupe, "Bella Mambo", avec des musiciens tels que Dino Vangu, Vata Mombassa, Papy Tex, Benazo et d'autres. En un temps record, "Bella Mambo" devint une véritable menace pour "Bella Bella". Emile Soki tint tête à son grand frère devenu son rival. Des titres comme "Tongo etani", "Chéri Nyota" ou "Mutambula mpimpa" sont désormais considérés comme des oeuvres majeures de Bella Mambo, propulsant le groupe dans les hautes sphères de la musique du Pool Malebo grâce au talent et au leadership du jeune Emile Soki Dianzenza. A suivre.