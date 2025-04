Niger: La population sous la pression des groupes armés dans le Tillabéry

Au Niger, l'inquiétude remonte à Makalondi, une localité du Tillabéry, dans le département de Torodi, à une centaine de kilomètres au sud-ouest de Niamey, près de la frontière avec le Burkina Faso. Depuis plusieurs semaines, les habitants de Makalondi alertent sur des pressions de groupes armés. Et dans la nuit du 6 au 7 avril, un quartier de la commune a été le théâtre d'une attaque qui n'a pas fait de victimes, mais des dégâts matériels.

Des cendres, quelques foyers encore fumants sur les images partagées par les internautes : des images prises en début de semaine à Makalondi, à une centaine de km de Niamey, la capitale du Niger. Selon le bulletin des forces de défense et de sécurité diffusé à la télévision nationale, une vingtaine de boutiques ont été incendiées, lors d'une attaque menée par un groupe armé dans la nuit de dimanche 6 à lundi 7 avril.

Elle a visé un quartier de la commune, et le commissariat spécial de police, sans faire de victime. Des dégâts sur les installations électriques ont provoqué une coupure de courant. De sources locales, des habitants ont fuisuite à cette attaque, en direction de Torodi, un peu plus au Nord, ou de Niamey, sans qu'il soit possible d'en connaitre le nombre.

Ce n'est pas la première attaque du genre. Depuis quelques semaines, des personnes originaires de Makalondi partagent leurs craintes sur les réseaux sociaux, et en appellent au CNSP face à la pression d'hommes armés. Dans leur bulletin, les forces de défense et de sécurité affirment avoir renforcé leur présence dans la ville et appellent la population à vaquer à ses occupations.