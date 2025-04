Gabon: Ogooué-Lolo - Formation des contrôleurs ACER pour les bureaux de vote

Le mardi 8 avril 2025, dans la salle de la mairie de Pana, chef lieu du département de la Lambo-Bouénguidi, Emilienne Bipolo a présidé la réunion de formation des contrôleurs ACER. Elle s'inscrit dans l'optique du déploiement de ses membres, dans les bureaux de vote. Cette session a permis de renforcer les capacités des acteurs clés du processus électoral.

Chargée de garantir la transparence et la régularité des scrutins en République gabonaise, l'Autorité de Contrôle des Élections et du Référendum(ACER) a déployé ses agents, un peu partout dans le pays. A Pana, dans le département de la Lombo-Bouénguidi, elle a procédé à la formation des contrôleurs, témoignant de l'engagement de l'institution, de garantir des élections transparentes et crédibles.

Les contrôleurs ont été outillés sur les procédures à suivre, notamment, la rédaction des procès-verbaux. La maitrise de ces derniers, permet d'assurer un scrutin conforme aux normes.

Pour le départemental ACER, Emilienne Bipolo, l'objectif de cette formation, c'est de garantir un contrôle rigoureux et impartial, lors des élections du 12 avril dans le département de la Lombo-Bouenguidi (Pana).

L'Autorité de Contrôle des Élections et du Référendum, faut-il le rappeler, est une instance administrative indépendante, mise en place un (1) mois avant le scrutin et prend fin trois (3) mois après celui-ci. Elle est chargée de garantir la transparence et la régularité des scrutins en République Gabonaise. Elle veille à la bonne organisation des élections et référendums et propose les ajustements nécessaires en cas de dysfonctionnement.