Dans la nuit du dimanche, aux alentours de 2h du matin, l'association Kundu Mulebe a fait une entrée remarquée à Mbigou, bravant l'obscurité et la fatigue dans une démonstration de dévouement sans faille. Ce déplacement nocturne s'inscrit dans le cadre du lancement de la campagne présidentielle, et marque le soutien affirmé de l'association au Président de la Transition, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema.

Dès les premières heures du lundi matin, à 7h précises, malgré la fatigue du voyage, les activités prévues ont été mises en oeuvre avec efficacité. Le programme a débuté par le lancement d'une caravane médicale qui s'est immédiatement attelée à la prise en charge de la population locale. Plus de 120 patients ont été reçus et examinés dès la première journée, témoignant de l'organisation et de la rigueur de l'équipe médicale mobilisée.

En parallèle, un séminaire d'orientation et de renforcement des capacités a également été lancé. Celui-ci vise à accompagner les acteurs du secteur éducatif dans leurs missions quotidiennes. Conseillers pédagogiques, psychologues et enseignants ont répondu présents pour partager leurs expertises et offrir un appui concret aux professionnels locaux de l'éducation.

Par cette initiative, l'association Kundu Mulebe ne se contente pas d'afficher un soutien politique ; elle s'inscrit dans une dynamique de terrain, tournée vers l'action sociale, la santé et l'éducation. Une démarche qui illustre parfaitement l'esprit de solidarité et de responsabilité prôné par le président Oligui Nguema.

Plusieurs autres actions sont prévues tout au long de cette période, et seront déployées progressivement jusqu'à la clôture officielle de la campagne. L'association entend ainsi marquer sa présence à travers des actes concrets, au plus près des populations, en portant haut les valeurs de proximité, d'engagement citoyen et de développement communautaire.