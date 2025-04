Tunisie: Cycle de projections-débats à El Hamra - Les politiques de l'anéantissement

Le rendez-vous de ce soir, jeudi 10 avril à 18h00, sera autour du film de Dieudonné Hamadi «En route vers le milliard», un film documentaire franco-congolais qui suit un groupe de rescapés de la Guerre des six jours, qui ensanglanta Kinsagani il y a 21 ans.

A l'initiative du Théâtre El Hamra et des associations Echos cinématographiques et Sentiers-Massarib, en partenariat avec Archipels Images, soutenue par le projet Massari et Afac - The Arab Fund for Arts and Culture, se tiendra un cycle de projections-débats au théâtre El Hamra portant le titre «Les politiques de l'anéantissement ». Ce programme vise à explorer les représentations de la répression et des mécanismes génocidaires à travers divers contextes cinématographiques, historiques et culturels. Ce cycle est réalisé en collaboration avec le Palestine Film Institute et le réseau Naas-Network of Arab Alternative Screens.

1.734 km sur le fleuve Congo, une incroyable épopée pour réclamer justice. Sola, Modogo, Mama Kashinde, Papa Sylvain, Bozi, Président Lemalema... font partie de l'Association des victimes de la Guerre des six jours de Kisangani. Depuis 20 ans, ils se battent pour la mémoire de ce conflit et demandent réparation pour les préjudices subis. Excédés par l'indifférence des institutions à leur égard, ils décident de se rendre à Kinshasa pour faire entendre leurs voix.