Afrique du Nord: Tunisie - Algérie - Mêmes approches, mêmes objectifs

Entre la Tunisie et l'Algérie, les relations ne cessent d'être renforcées grâce à un partenariat stratégique portant sur tous les domaines, politique, économique, social et sécuritaire, grâce à des approches communes en vue de la mise en place d'un développement durable et global.

En effet, les rencontres entre les responsables des deux pays voisins au plus haut niveau se multiplient dans le cadre d'échanges réguliers de visites et de concertations afin de maintenir une coordination synchronisée pour une coopération positive et bénéfique pour les deux pays, sans oublier de mettre en place des positions concertées face aux diverses évolutions sur la scène régionale et internationale.

C'est dans ce cadre que s'insère la visite de travail qu'effectue actuellement en Tunisie le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger de la République Algérienne Démocratique, Ahmed Attaf.

Cette visite, qui s'inscrit dans le cadre de la tradition de concertation et de coordination entre les deux pays, devrait être consacrée à l'examen des moyens destinés à renforcer davantage la coopération entre les deux pays frères, tout en déblayant le terrain pour les préparatifs des prochaines échéances bilatérales, outre les questions régionales et internationales d'intérêt commun.

A noter que la coopération bilatérale tuniso-algérienne porte également et surtout sur le développement des zones frontalières et leur intégration, afin de faire face aux défis et enjeux communs dans le sens où la Tunisie et l'Algérie n'ont jamais cessé de réaffirmer leur détermination inébranlable à coopérer dans divers domaines, l'objectif principal étant d'être à la hauteur des aspirations des deux peuples frères, conformément aux valeurs de fraternité, de solidarité et de concordance.

Bon à savoir que la coopération entre les deux pays voisins est fructueuse à plus d'un titre, grâce à la sage direction des Présidents Kaïs Saïed et Abdelmadjid Tebboune qui mènent une politique fondée sur l'absence de considérations idéologiques et autres calculs à part le respect des intérêts mutuels.

Il faut dire que les dirigeants des deux pays privilégient une coopération fondée sur les principes de la confiance réciproque, d'ouverture et de fraternité avec la détermination et la foi quant aux avantages que peut procurer l'édification du Grand Maghreb arabe dans la mesure où la Tunisie et l'Algérie peuvent en constituer la locomotive dès que la conjoncture serait favorable pour cela.

En résumé, les deux pays voisins sont déterminés à maintenir leurs approches et à consolider leur partenariat en vue d'établir les facteurs nécessaires à l'émergence d'un ensemble géographique et démographique homogène afin de pouvoir concrétiser les attentes et les objectifs communs des peuples des deux pays.