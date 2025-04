Tunisie: 11e session du Forum régional africain sur le développement durable - Catalyser un véritable changement sur le continent

La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) organise conjointement avec la Commission de l'Union africaine, la Banque africaine de développement et diverses agences des Nations Unies, la onzième session du Forum régional africain sur le développement durable (Fradd-11), qui se tiendra à Kampala, en Ouganda, du 9 au 11 avril 2025.

Sous le thème « Stimuler la création d'emplois et la croissance économique », le Forum se concentrera sur l'examen des progrès, des défis et des opportunités de l'Afrique dans la mise en oeuvre de l'Agenda 2030 et de l'Agenda 2063, en mettant l'accent sur cinq objectifs de développement durable (ODD) clés.

Un dialogue inclusif et global

Alors qu'il ne reste que quelques années pour atteindre ces objectifs, le forum offre une plateforme aux dirigeants, aux décideurs, aux experts et aux parties prenantes pour collaborer, plaider en faveur d'actions audacieuses et travailler ensemble pour mettre en oeuvre des solutions efficaces, inclusives et fondées sur des données probantes.

Il facilitera également la recherche d'un consensus et l'adoption de documents clés, notamment la déclaration de Kampala sur le développement durable.

La 11e édition du Fradd réunira des ministres, des décideurs politiques de haut niveau, des experts et des praticiens de divers secteurs. Les participants représenteront les ministères responsables de la planification, du développement économique, du genre et des affaires sociales, de la santé, de la gestion de l'environnement, etc.

En outre, les parties prenantes de la société civile, du secteur privé, des universités et des organisations régionales apporteront leurs contributions à un dialogue inclusif et global.

Bien que des progrès aient été réalisés en matière d'ODD, les experts s'inquiètent du fait que l'Afrique, à l'instar de nombreuses autres régions du monde, ne soit pas sur la bonne trajectoire pour atteindre la majorité des objectifs fixés et ait même connu des régressions dans certains domaines.

Mesures transformatrices

Le Forum se tient à un moment décisif où les engagements visant à accélérer la mise en oeuvre sur le continent doivent être revitalisés. Les organisateurs lancent un appel aux Etats africains pour prendre des mesures transformatrices audacieuses, ambitieuses et accélérées pour améliorer les résultats en matière de développement.

Ce forum servira de réunion préparatoire au deuxième Sommet mondial pour le développement social, qui se tiendra au Qatar, en novembre 2025. Cet alignement souligne l'importance de la voix collective de l'Afrique sur les plateformes mondiales. Les objectifs de cette édition du forum comprennent un examen complet des progrès, des défis et des opportunités dans la mise en oeuvre du programme 2030 et de l'Agenda 2063, en mettant l'accent sur cinq ODD clés à savoir l'ODD 3 (bonne santé et bien-être), l'ODD 5 (égalité des sexes), l'ODD 8 (travail décent et croissance économique), l'ODD 14 (vie aquatique) et l'ODD 17 (partenariats pour la réalisation des objectifs) et les objectifs correspondants de l'Agenda 2063.

En somme, le Fradd-11 est une opportunité cruciale pour impulser un véritable changement et relancer les ODD ainsi que l'Agenda 2063. L'Afrique, comme le reste du monde, est en retard pour atteindre la plupart des objectifs de développement durable et a même régressé sur certains d'entre eux. Parallèlement aux ODD, les Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union Africaine ont adopté et appelé à la mise en oeuvre effective du Second Plan Décennal de mise en oeuvre (Styip) de l'Agenda 2063. Il est donc urgent d'accélérer les actions à tous les niveaux pour atteindre les objectifs des agendas 2030 et 2063.

Cette édition produira des contributions collectives pour le prochain Forum Politique de Haut Niveau (Hlpf) 2025 qui se tiendra à New York.